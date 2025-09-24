English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Operation Numkoor: ഓപ്പറേഷൻ നുംഖോര്‍; നടൻ അമിത് ചക്കാലക്കൽ അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് കസ്റ്റംസ്, പോലീസിനെ വിളിച്ചുവരുത്തി പരിശോധന തുടരുന്നു

Amit Chakkalackal Luxury Car Case: നടൻ അമിത് ചക്കാലക്കൽ അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് കസ്റ്റംസ് പറയുന്നത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 24, 2025, 10:57 AM IST
  • അമിത് ചക്കാലക്കലിന്റെ അഭിഭാഷകരും വീട്ടിലെത്തി
  • അമിതിന്റെ വീട്ടിൽ പരിശോധന തുടരുകയാണ്

Operation Numkoor: ഓപ്പറേഷൻ നുംഖോര്‍; നടൻ അമിത് ചക്കാലക്കൽ അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് കസ്റ്റംസ്, പോലീസിനെ വിളിച്ചുവരുത്തി പരിശോധന തുടരുന്നു

കൊച്ചി: നികുതി വെട്ടിച്ച് ഭൂട്ടാനിൽ നിന്ന് ആഢംബര കാറുകൾ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിച്ച് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതിൽ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി കസ്റ്റംസ് പരിശോധന തുടരുകയാണ്. അന്വേഷണവുമായി നടൻ അമിത് ചക്കാലക്കൽ സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് കസ്റ്റംസ് വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. സമൻസ് കൈപ്പറ്റാൻ നടൻ വിസമ്മതിച്ചെന്നും ഇതേ തുടർന്ന് കസ്റ്റംസ് പോലീസിനെ വിളിച്ചുവരുത്തിയെന്നുമാണ് വിവരം.

ഇന്ത്യൻ എംബസി, യുഎസ് കോൺസുലേറ്റ് എന്നിവയുടെ പേരിൽ വ്യാജമായി മുൻപ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വാഹനങ്ങളാണ് അമിത് ചക്കാലക്കിലിന്റെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. നടന്റെ വീട്ടിൽ കസ്റ്റംസ് പരിശോധന തുടരുകയാണ്. അമിത് ചക്കാലക്കലിന്റെ അഭിഭാഷകരും നടന്റെ വീട്ടിലെത്തി. അഞ്ച് വർഷം മുൻപെടുത്ത 99 മോഡൽ 105 ലാൻഡ് ക്രൂയിസറാണ് അമിത് ചക്കാലക്കലിന് ഉള്ളത്.

ALSO READ: ഓപ്പറേഷൻ നുംഖോർ: ദുൽഖർ സൽമാന്റെ കാർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരാളുടെ പേരില്‍

ഡൽഹി രജിസ്ട്രേഷനിൽ ഉള്ള വണ്ടി മധ്യപ്രദേശ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആക്കിയാണ് വാങ്ങിയത്. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലം അന്വേഷിക്കും. ലാൻഡ് ക്രൂയിസർ പരിശോധനയുടെ ഭാ​ഗമായി കസ്റ്റംസ് പിടിച്ചെടുത്തു. സിനിമാ താരങ്ങളായ ദുൽഖർ സൽമാൻ, പ‍ൃഥ്വിരാജ് എന്നിവരുടെ വീടുകളിലും കസ്റ്റംസ് റെയ്ഡ് നടത്തി.

ദുൽഖർ സൽമാന്റെ നിസാൻ കാർ, പൃഥ്വിരാജിന്റെ ലാൻഡ് റോവർ ഡിഫൻഡർ അടക്കമുള്ള കാറുകൾ അന്വേഷണ പരിധിയിലാണ്. ദുൽഖറിന്റെ പുതിയ വീട്ടിലും പഴയ കാറുകൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ​ഗ്യാരേജ് ഉള്ള പഴയ വീട്ടിലും പരിശോധന നടത്തുകയാണ്. അന്വേഷണ പരിധിയിലുള്ള പൃഥ്വിരാജിന്റെ വാഹനം തിരുവനന്തപുരത്തെ വീട്ടിലും കൊച്ചിയിലെ ഫ്ലാറ്റിലും ഇല്ല. വാഹനം എവിടെയാണെന്ന് വ്യക്തമല്ല.

ALSO READ: ഓപ്പറേഷന്‍ നുംകൂര്‍; ദുല്‍ഖറിന്‍റെയും പൃഥ്വിരാജിന്‍റെയും വീടുകളിൽ പരിശോധന

മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത വാഹനം കരിപ്പൂരിലെ കസ്റ്റംസിന്റെ യാർഡിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കേരള രജിസ്ട്രേഷനിൽ ഉള്ള എസ് യു വി ആണ് യാർഡിലേക്ക് മാറ്റിയത്. കസ്റ്റംസ് റെയ്ഡിൽ തന്റെ മധ്യപ്രദേശ് രജിസ്ട്രേഷനിലുള്ള ലാൻഡ് ക്രൂയിസർ മാത്രമാണ് പിടിച്ചതെന്ന് അമിത് ചക്കാലക്കൽ പറഞ്ഞു.

മറ്റ് അഞ്ച് വാഹനങ്ങൾ തന്റെ ​ഗ്യാരേജിൽ പണിക്കായി കൊണ്ടുവന്നതാണെന്നും അക്കാര്യം കസ്റ്റംസ് സ്ഥിരീകരിച്ചുവെന്നും അമിത് ചക്കാലക്കൽ പറഞ്ഞു. നികുതി വെട്ടിപ്പ് നടത്തി ഭൂട്ടാനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടത്തിയ ആഡംബര വാഹനങ്ങൾ തേടി ഇന്നലെയാണ് നടൻ ദുൽഖർ സൽമാൻ, പ‍ൃഥ്വിരാജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ വീടുകളിൽ കസ്റ്റംസ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത്.

Operation NumkoorPrithvirajDulquer Salmaanഓപ്പറേഷൻ നുംഖോര്‍അമിത് ചക്കാലക്കൽ

