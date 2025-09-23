English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Customs Raid: ഓപ്പറേഷന്‍ നുംകൂര്‍; ദുല്‍ഖറിന്റെ രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 20ഓളം വാഹനങ്ങള്‍ പിടിച്ചെടുത്തു

Customs Raid: കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ നിന്നു മാത്രമായി 11 വാഹനങ്ങളാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Sep 23, 2025, 02:49 PM IST
  • കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വാഹനങ്ങൾ കരിപ്പൂർ എയർപോർട്ടിലെ കസ്റ്റംസ് ഓഫീസിലേക്ക് എത്തിക്കും.
  • കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലായി ഏഴിടത്താണ് പരിശോധന നടക്കുന്നത്.

Read Also

  1. Customs Raid: ഓപ്പറേഷന്‍ നുംകൂര്‍; ദുല്‍ഖറിന്‍റെയും പൃഥ്വിരാജിന്‍റെയും വീടുകളിൽ പരിശോധന

Trending Photos

Kerala Gold Price Today: റെക്കോർഡുകൾ ഭേദിച്ച് സ്വർണവില; ഒറ്റയടിക്ക് വർധിച്ചത് 920 രൂപ!
8
Gold rate
Kerala Gold Price Today: റെക്കോർഡുകൾ ഭേദിച്ച് സ്വർണവില; ഒറ്റയടിക്ക് വർധിച്ചത് 920 രൂപ!
Kerala Gold Price Today: വീണ്ടും കൂടി..! സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് രണ്ടാം തവണ സ്വർണവിലയിൽ വർധന; നിരക്കറിയാം
5
Gold rate
Kerala Gold Price Today: വീണ്ടും കൂടി..! സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് രണ്ടാം തവണ സ്വർണവിലയിൽ വർധന; നിരക്കറിയാം
Kerala Gold Price Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും റെക്കോർഡ് നിരക്കിൽ; ഇന്ന് വർധിച്ചത് ഇത്ര!
7
Gold price today
Kerala Gold Price Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും റെക്കോർഡ് നിരക്കിൽ; ഇന്ന് വർധിച്ചത് ഇത്ര!
Kerala SS 486 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലംKerala SS 486 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala SS 486 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലംKerala SS 486 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Customs Raid: ഓപ്പറേഷന്‍ നുംകൂര്‍; ദുല്‍ഖറിന്റെ രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 20ഓളം വാഹനങ്ങള്‍ പിടിച്ചെടുത്തു

കൊച്ചി: ഓപ്പറേഷന്‍ നുംകൂറിന്റെ ഭാഗമായി പരിശോധന തുടരുന്നതിനിടെ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് 20ഓളം ആഡംബര എസ്‍യുവി വാഹനങ്ങള്‍ കസ്റ്റംസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ നിന്നു മാത്രമായി 11 വാഹനങ്ങളാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്. കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വാഹനങ്ങൾ കരിപ്പൂർ എയർപോർട്ടിലെ കസ്റ്റംസ് ഓഫീസിലേക്ക് എത്തിക്കും. മലയാളത്തിലെ യുവതാരങ്ങളായ ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍, പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരന്‍, അമിത് ചക്കാലക്കല്‍ എന്നിവരുടെ വീടുകളില്‍ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്റെ രണ്ട് വാഹനങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലായി ഏഴിടത്താണ് പരിശോധന നടക്കുന്നത്. നികുതി വെട്ടിച്ച് ഭൂട്ടാനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് 198 ആഡംബര വാഹനങ്ങള്‍ ഇറക്കുമതി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും കസ്റ്റംസ് വ്യക്തമാക്കി. ഇതിൽ കേരളത്തിൽ എത്രയെണ്ണം ഉണ്ടെന്നടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അധികൃതര്‍ പരിശോധിക്കുന്നത്.

Add Zee News as a Preferred Source

വാഹന ഡീലര്‍മാരിൽ നിന്ന് അടക്കം ലഭിച്ച കണക്കുകളിലാണ് 198 വാഹനങ്ങള്‍ ഇറക്കുമതി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം ലഭിക്കുന്നത്. നടന്മാരുടെ വീടുകളിലടക്കം കേരളത്തിൽ മുപ്പതിടങ്ങളിലാണ് കസ്റ്റംസ് ഇന്ന് പരിശോധന നടത്തുന്നത്.കേരളത്തില്‍ തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം, കോട്ടയം, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം എന്നീ ജില്ലകളിലെ 30 കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് പരിശോധന. പൃഥ്വിരാജിന്‍റെ തിരുവനന്തപുരത്തെ വീട്ടിൽ കസ്റ്റംസ് സംഘം എത്തിയെങ്കിലും അവിടെ വാഹനങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ പരിശോധന നടത്താതെ മടങ്ങിപ്പോകുകയായിരുന്നു. സിനിമ താരങ്ങളായ ദുൽഖർ സൽമാൻ, പൃഥ്വിരാജ് അടക്കമുള്ള സിനിമ താരങ്ങൾക്ക് പുറമെ, വ്യവസായ പ്രമുഖരുടെ വീടുകളിലും കാർ ഡീലർമാരുടെ ഷോറൂമുകളിലും ഉൾപ്പെടെ പരിശോധന നടക്കുകയാണ്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Customs raidOperation NumkurVehicle seized

Trending News