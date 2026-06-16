/Operation Toofan: ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ; രണ്ടാഴ്ചക്കിടെ അറസ്റ്റിലായത് 2,778 പേർ, പിടികൂടിയത് 10 കോടി രൂപയുടെ ലഹരി

തിരുവനന്തപുരം: കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ സഹകരണത്തോടെ ലഹരിസംഘങ്ങൾക്കെതിരെ സംസ്ഥാനത്ത് പോലീസ് നടത്തുന്ന ‘ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ’ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തുന്നതിനായി രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും വിവിധ കേന്ദ്ര ഏജൻസി പ്രതിനിധികളുടെയും യോഗം ചേർന്നു.
ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ ആരംഭിച്ച് രണ്ടാഴ്ച പിന്നിടുമ്പോൾ വൻ ലഹരിവേട്ടയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നടന്നതെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അറിയിച്ചു. ഇതുവരെ ഏകദേശം 10 കോടി രൂപയുടെ മയക്കുമരുന്ന് പിടികൂടിയതായും നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2575 കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായും രമേശ് ചെന്നിത്തല അറിയിച്ചു.
ലഹരിക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2778 പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിടിച്ചെടുത്തവയിൽ 1.58 കിലോഗ്രാം എം.ഡി.എം.എയും 146.45 കിലോഗ്രാം കഞ്ചാവും ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. ലഹരിവസ്തുക്കൾ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന പ്രധാന ഉറവിടങ്ങളെയും വഴികളെയും കുറിച്ച് പോലീസിന് കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി.
കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ ദൗത്യത്തിന് പൂർണ്ണ പിന്തുണയാണ് ഉറപ്പുനൽകിയിരിക്കുന്നത്. യോഗത്തിൽ ഉയർന്നുവന്ന നിർദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരുംദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശാസ്ത്രീയവും ആധുനികവുമായ രീതികൾ അവലംബിച്ച് ഓപ്പറേഷന്റെ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് ഇനി പദ്ധതി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ‘തൂഫാൻ സ്ട്രൈക്സ്’, ‘തൂഫാൻ വാരിയേഴ്സ്’, ‘തൂഫാൻ കെയർ’ എന്നിങ്ങനെയായിരിക്കും മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾ. ലഹരി മാഫിയകളെയും കുറ്റകൃത്യങ്ങളെയും അടിച്ചമർത്തുക, പൊതുജനങ്ങളെ അണിനിരത്തി വിപുലമായ ലഹരിവിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണ പ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തുക, മയക്കുമരുന്നിന് അടിമപ്പെട്ടവരെ കണ്ടെത്തി അവരെ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരിക എന്നിവയാണ് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
പോലീസിന്റെ ശക്തമായ ഇടപെടലുകളെ തുടർന്ന് ലഹരി മാഫിയകൾ താല്കാലികമായി തങ്ങളുടെ വിതരണ ശൃംഖലകൾ നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണെന്നാണ് പോലീസിന് ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ. എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ട് നടപടികൾ അവസാനിക്കില്ലെന്നും, ലഹരിമാഫിയയുടെ അടിവേരറുക്കുന്നത് വരെ ഈ പോരാട്ടം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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