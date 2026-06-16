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Operation Toofan: ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ; രണ്ടാഴ്ചക്കിടെ അറസ്റ്റിലായത് 2,778 പേർ, പിടികൂടിയത് 10 കോടി രൂപയുടെ ലഹരി

Home Minister Ramesh Chennithala: രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും വിവിധ കേന്ദ്ര ഏജൻസി പ്രതിനിധികളുടെയും യോഗം ചേർന്നു.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 16, 2026, 04:00 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 04:01 PM IST
Operation Toofan: ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ; രണ്ടാഴ്ചക്കിടെ അറസ്റ്റിലായത് 2,778 പേർ, പിടികൂടിയത് 10 കോടി രൂപയുടെ ലഹരി
Image Credit: Chennithala | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ; രണ്ടാഴ്ചക്കിടെ അറസ്റ്റിലായത് 2,778 പേർ, പിടികൂടിയത് 10 കോടിയുടെ ലഹരി
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