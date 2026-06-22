/Pinarayi Vijayan: നിയമസഭാ മാർച്ചിൽ മലിനജലം ഉപയോഗിച്ചെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്; വെള്ളം പരിശോധിക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം: പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയിൽ സർക്കാരിനെതിരെ എഐഎസ്എഫും എഐവൈഎഫും നടത്തിയ നിയമസഭാ മാർച്ചിൽ മലിന വെള്ളം കൊണ്ട് പൊലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചെന്ന് നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ. വെള്ളം നിറച്ച കുപ്പിയുമായാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് നിയമസഭയിലെത്തിയത്. പകർച്ചവ്യാധിക്കാലത്ത് ഗുരുതര രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മലിനജലം ജലപീരങ്കിയിൽ പ്രയോഗിച്ചത് ഗൗരവമായി കാണണമെന്നും വിഷയത്തില് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി മറുപടി പറയണമെന്നും പിണറായി വിജയൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
എന്നാൽ, കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടല്ലല്ലോ ജലപീരങ്കി എന്നായിരുന്നു ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ മറുപടി. വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത വെള്ളമാണെന്നും പഴയ കാലത്തെ ടാങ്കറിൽ നിന്ന് എടുത്ത വെള്ളമാകാമെന്നും മനപൂർവ്വം മലിനജലം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ലാബിൽ അയച്ച് പരിശോധിക്കുമെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കി. വെള്ളം പരിശോധിക്കാൻ കമ്മീഷണർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയെന്നും ലബോറട്ടറിയിൽ അയക്കുമെന്നും വിഷയം ഗൗരവത്തിൽ പരിശോധിക്കുമെന്നും ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുമെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കി.
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