UDF Government Policy Announcement: പ്രസംഗത്തിൽ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒട്ടേറെ പ്രധാന പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടേയില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ.
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അവകാശങ്ങൾ കേന്ദ്രത്തോട് ചോദിച്ചുവാങ്ങുന്ന കാര്യത്തിൽ നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ സർക്കാർ നിശ്ശബ്ദത പാലിച്ചെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി. മുൻ എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ രൂപം നൽകിയ കേരള വികസനത്തിന്റെ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമെന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ യാതൊരു സൂചനയും ഇല്ല.
പ്രസംഗത്തിൽ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒട്ടേറെ പ്രധാന പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടേയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മുൻ എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയത് ഖജനാവിൽ 5429 കോടി രൂപയുടെ നീക്കിയിരിപ്പ് ബാക്കിവെച്ചുകൊണ്ടാണ്. എന്നാൽ ഈ വസ്തുത മറച്ചുവെച്ചുകൊണ്ട് തെറ്റായ ഒരു ചിത്രം പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ സൃഷ്ടിക്കാനാണ് നയപ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്.
യുഡിഎഫ് പ്രകടന പത്രികയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒളിച്ചോടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ജനജീവിതത്തിന് ആശ്വാസം പകരുന്ന മുൻകാല നടപടികളെ തകർക്കാൻ മാത്രമേ ഈ സമീപനം ഉപകരിക്കൂവെന്ന ആശങ്ക ഉണ്ട്. എല്ലാവിധ സാമ്പത്തിക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്ന പൊതുരീതിയാണ് ഈ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ വിമർശിച്ചു.
കേരളത്തിനെ പുതിയൊരു യുഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനുള്ള വ്യക്തമായ ഒരു റൂട്ട്മാപ്പ് മുന്നോട്ടുവെക്കാൻ ഈ സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ നയപ്രഖ്യാപനം നാട് പ്രതീക്ഷിച്ച രീതിയിലുള്ള ഒന്നല്ല. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഖച്ഛായ മാറ്റുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച കിഫ്ബി, കുടുംബശ്രീ, വിവിധ വികസന മിഷനുകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം വലിയൊരു മൗനമാണ് സർക്കാർ പുലർത്തുന്നതെന്നും പിണറായി വിജയൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി.
കേരളത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിൽ വലിയ സഹായമായിരുന്ന സംവിധാനങ്ങളായിരുന്നു ഇവയെല്ലാമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനുപുറമേ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിലുള്ള സർക്കാരിന്റെ നിലപാടോ, സംസ്ഥാനത്തെ അതിദാരിദ്ര്യ നിർമാർജന പ്രക്രിയയുടെ അടുത്ത ഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചോ നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഒന്നുംതന്നെ പറയുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടയിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പൊതുകടം കുറയുകയാണ് ചെയ്തത്, ഇനി ധവളപത്രം പുറത്തുവരട്ടെ, കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അതിനുശേഷം വ്യക്തമാക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇത് സർക്കാരിന്റെ തുടക്കകാലമായതിനാലും ഇനിയും മുന്നോട്ട് സമയമുള്ളതിനാലും ഇപ്പോൾത്തന്നെ കടുത്ത ഭാഷയിലുള്ള എതിർപ്പുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയെന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണാമെന്നും ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനും നാടിന്റെ താൽപര്യങ്ങൾക്കും വിരുദ്ധമായി എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അതിനെ ശക്തമായിത്തന്നെ എതിർക്കുമെന്നും പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. നയപ്രഖ്യാപനം വിചാരിച്ച രീതിയിൽ വരാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കേണ്ടി വന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി നല്ല രീതിയിലുള്ള ബന്ധം പുലർത്താൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ലെന്നും എന്നാൽ മുൻകാലങ്ങളിലെ നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾ നേരെ മറിച്ചാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഫെഡറലിസം അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു സമീപനം അല്ല കേന്ദ്രത്തിന്റേത്. വന്ദേമാതരം പൂർണ്ണമായി ആലപിക്കേണ്ടതില്ല എന്നതിനാൽ നിയമസഭയിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഈരടികൾ മാത്രമാണ് ആലപിച്ചത്. അത് പാടുമ്പോൾ ദേശീയഗാനത്തിന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നത് പോലെ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. എങ്കിലും സഭയിലെ പൊതുസമീപനത്തിൽ നിന്നും മാറിനിൽക്കേണ്ടെന്ന് കരുതിയാണ് പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങളും ആ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നതെന്നും പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.