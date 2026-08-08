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Pinarayi Vijayan: മുൻകരുതലുണ്ടായില്ല, മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയില്ല; പ്രളയവും മഴക്കെടുതിയും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ വീഴ്ച, സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്

Opposition Leader Pinarayi Vijayan: മഴ ശക്തി പ്രാപിച്ചതിനു ശേഷമാണ് ഭരണകൂടം ഔദ്യോഗിക മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകിയതെന്നും, മണ്ണിടിച്ചിൽ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി ലഭിച്ചിട്ടും തടയാനുള്ള നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

Written ByRoniya Baby
Published: Aug 08, 2026, 01:50 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 01:50 PM IST
Pinarayi Vijayan: മുൻകരുതലുണ്ടായില്ല, മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയില്ല; പ്രളയവും മഴക്കെടുതിയും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ വീഴ്ച, സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്
Image Credit: Pinarayi Vijayan

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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Pinarayi Vijayan: മുൻകരുതലുണ്ടായില്ല, മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയില്ല; പ്രളയവും മഴക്കെടുതിയും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ വീഴ്ച, സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്
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