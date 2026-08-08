/Pinarayi Vijayan: മുൻകരുതലുണ്ടായില്ല, മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയില്ല; പ്രളയവും മഴക്കെടുതിയും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ വീഴ്ച, സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായ അതിരൂക്ഷമായ പ്രളയവും മഴക്കെടുതിയും പ്രതിരോധിക്കുന്നതിൽ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഗുരുതരമായ അനാസ്ഥയും മുൻകരുതലില്ലായ്മയും ഉണ്ടായെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ. മഴ ശക്തി പ്രാപിച്ചതിനു ശേഷമാണ് ഭരണകൂടം ഔദ്യോഗിക മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകിയതെന്നും, മണ്ണിടിച്ചിൽ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി ലഭിച്ചിട്ടും തടയാനുള്ള നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
മുന്നറിയിപ്പുകളില്ലാതെ മൂഴിയാർ ഡാം തുറന്നുവിട്ടതാണ് റാന്നിയിൽ പെട്ടെന്ന് പ്രളയമുണ്ടാകാനും വ്യാപാരികൾക്കും സാധാരണക്കാർക്കും വൻ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കാനും ഇടയാക്കിയത്. ഇതിനുപുറമെ, സഹജീവികൾക്കായി ജീവൻ വെടിഞ്ഞ രക്ഷാപ്രവർത്തകൻ രാജേഷിന്റെ ഭൗതികശരീരം ഫ്രീസർ ആംബുലൻസ് പോലുമില്ലാതെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് വലിയ അനാദരവാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
കടലിൽ കാണാതായവർക്കായി സമയോചിതമായി ഹെലികോപ്റ്റർ മാർഗ്ഗം തിരച്ചിൽ നടത്താൻ സാധിച്ചില്ലെന്ന കുടുംബങ്ങളുടെ പരാതി ഗൗരവതരമാണ്. ദുരന്തമുഖത്ത് നടുങ്ങിനിൽക്കുന്നവരെ ചേർത്തുപിടിക്കുന്നതിനു പകരം അധികൃതരിൽനിന്ന് അനാസ്ഥയാണുണ്ടായത്. ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ അടിയന്തരമായി അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്. കൂടാതെ ജില്ലാ അവലോകന യോഗത്തിൽനിന്ന് കോന്നി എം.എൽ.എ കെ.യു. ജനീഷ് കുമാറിനെ ഒഴിവാക്കിയത് രാഷ്ട്രീയ വിവേചനമാണെന്നും, ദുരന്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് നിലകൊള്ളേണ്ട ഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരം നടപടികൾ ഉണ്ടാകരുതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ദുരന്തത്തിൽ സംസ്ഥാനത്താകെ 26 പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായതിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്, ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോഴും ഭരണസംവിധാനങ്ങളുടെ വീഴ്ചകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാതിരിക്കാനാവില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. കണ്ണൂർ ചെറുപുഴ ജോസ്ഗിരിയിൽ ഉരുൾപൊട്ടി റോഡ് തടസ്സപ്പെട്ടിട്ട് ഒരാഴ്ച പിന്നിട്ടിട്ടും അത് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയാത്തതും കാണാതായവർക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ വൈകുന്നതും ഭരണകൂടത്തിന്റെ അപക്വമായ ഇടപെടലിന് തെളിവാണ്. മുൻവർഷങ്ങളിലെ അനുഭവങ്ങൾ മുന്നിലുണ്ടായിട്ടും കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകുന്നതിലും കൃത്യമായ ദുരന്തനിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിലും സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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