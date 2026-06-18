Pinarayi Vijayan: 'പിഎം ശ്രീ അറബിക്കടലിൽ ഒഴുക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചവരാണ് യുഡിഎഫ്'; പ്രതികരിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ

തിരുവനന്തപുരം: പിഎം ശ്രീ അറബിക്കടലിൽ ഒഴുക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചവരാണ് യുഡിഎഫെന്ന് പ്രതികരണവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ. പിഎം ശ്രീ നടപ്പാക്കില്ലെന്നായിരുന്നു യുഡിഎഫിന്റെ നിലപാടെന്നും യുഡിഎഫ് പൊതുവിലും കോൺഗ്രസും ലീഗും പ്രത്യേകിച്ചും വലിയ വിവാദം ആക്കിയ പദ്ധതിയാണിതെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.
ബിജെപി സിപിഎം ഡീൽ എന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ ആക്ഷേപമെന്നും അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ പിഎം ശ്രീ നടപ്പാക്കില്ലെന്നും അറബികടലിൽ ഒഴുക്കുമെന്ന് യുഡിഎഫ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നുവെന്നും പിണറായി വിജയൻ വ്യക്തമാക്കി. സ്ഥിതി എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടെന്നും പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ യുഡിഎഫ് തീരുമാനിച്ചെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എതിർപ്പുമാറ്റിവച്ച് കേന്ദ്ര നയത്തിന് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചതെങ്ങനെയെന്നും ചോദിച്ചു.
അതേസമയം, യോഗ ദിനാചരണത്തിലെ ഗവർണറുടെ ഇടപെടലിലും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പ്രതികരിച്ചു. ഗവർണർ നേരിട്ട് വകുപ്പുകളുടെ യോഗം വിളിച്ചത് ഭരണഘടന കീഴ്വഴക്കങ്ങളുടെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണെന്നും ഗവർണർ സമാന്തര അധികാര സ്ഥാനമായി മാറുന്ന കാഴ്ചയാണെന്നും ഗവർണറുടെ നടപടി ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്നും പിണറായി കുറ്റപ്പെടുത്തി. എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗവർണർ വകുപ്പുകളുടെ യോഗം വിളിച്ച് ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നതെന്നും ഇത് അത്യന്തം ഗുരുതരമായ സാഹചര്യമാണെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി കണ്ടില്ലെന്നും പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ, പൊതുജനാരോഗ്യം വലിയ വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നുവെന്നും പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. പകർച്ചവ്യാധികൾ വലിയ തോതിൽ കൂടുന്നുവെന്നും അഡ്വൈസ് ലഭിച്ച ഡോക്ടർമാരുടെ ഒഴിവുകൾ നികത്തപ്പെടുന്നില്ലെന്നും സംഘടനകളുടെ ഇടപെടലാണ് നിയമനം വൈകിപ്പിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കീഴിലുള്ള ധനവകുപ്പ് രണ്ട് മാസമായി പെൻഷൻ തടഞ്ഞു വെച്ചുവെന്നും പദ്ധതിയെ പൂർണ്ണമായും തകർക്കാനുള്ള അണിയറ നീക്കം നടക്കുന്നുവെന്നും സ്ത്രീപക്ഷ സർക്കാരെന്ന് മേനി നടിക്കുന്നവരാണ് പെൻഷൻ മുടക്കിയതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
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