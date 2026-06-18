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Pinarayi Vijayan: 'പിഎം ശ്രീ അറബിക്കടലിൽ ഒഴുക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചവരാണ് യുഡിഎഫ്'; പ്രതികരിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ

Pinarayi Vijayan: അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ പിഎം ശ്രീ നടപ്പാക്കില്ലെന്നും അറബികടലിൽ ഒഴുക്കുമെന്ന് യുഡിഎഫ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നുവെന്നും പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു

Written ByVishnupriya S
Published: Jun 18, 2026, 08:14 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 08:15 PM IST
Pinarayi Vijayan: 'പിഎം ശ്രീ അറബിക്കടലിൽ ഒഴുക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചവരാണ് യുഡിഎഫ്'; പ്രതികരിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ
Image Credit: Pinarayi Vijayan | Photo: Zee News

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S

മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ 4 വർഷത്തെ പ്രവർത്തിപരിചയമുള്ള ആളാണ് വിഷ്ണുപ്രിയ എസ്. മുമ്പ് ന്യൂസ് 18 മലയാളം വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്ററായി പ്രവർത്തിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരള, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ക്രൈം, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ഇമെയിൽ: Vishnupriya.S@India.com

 

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'പിഎം ശ്രീ അറബിക്കടലിൽ ഒഴുക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചവരാണ് യുഡിഎഫ്';
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