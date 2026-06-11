Pinarayi Vijayan: 'സർക്കാർ മാറിയത് ആന അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് പറയുന്നത് മറുപടി അല്ല'; കാട്ടാനയാക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ കുട്ടിയെ സന്ദർശിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്

ഇടുക്കി: ചിന്നക്കനാലിൽ കാട്ടാനയാക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന കുട്ടിയെ സന്ദർശിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ. കാട്ടാനയാക്രമണത്തിൽ മരിച്ച മാരിയുടെ പതിനൊന്നുകാരനായ മകനെയാണ് പിണറായി വിജയൻ സന്ദർശിച്ചത്. മകനെ സ്കൂളിലാക്കാനായി പോകുന്നതിനിടയിലാണ് മാരിയും മകനും കാട്ടാനയുടെ മുന്നിൽ പെടുന്നത്.
അതീവ നിർഭാഗ്യകരമായ കാര്യമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്നും വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്വീകരിക്കണമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു. സർക്കാർ മാറിയത് ആന അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിനും മറുപടി അല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പിണറായി വിജയൻ കുട്ടിയോട് സംസാരിച്ചു. കുട്ടിക്ക് ഇപ്പോഴും വേദന ഉണ്ടെന്നും അസുഖം മാറുമെന്ന് ശുഭപ്രതീക്ഷയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നല്ല ചികിത്സ ആണ് നൽകേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
മുൻ സർക്കാർ നേരത്തെ തുടങ്ങിവച്ച ചില പദ്ധതികളുമുണ്ടെന്നും അതിനൊക്കെ തുടർച്ച വേണമെന്നും കൂടുതൽ ആപത്തുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ആവശ്യമായ മുൻകരുതൽ വേണമെന്നും പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. സിപിഐഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയറ്റ് അംഗം വിഎൻ വാസവൻ, ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയറ്റ് അംഗം കെ ൻ വേണുഗോപാൽ, ആശുപത്രി സുപ്രണ്ട് ടിജികെ തോമസ് എന്നിവര് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.
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