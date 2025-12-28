English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • VD Satheesan: 'തോറ്റ് തൊപ്പിയിട്ടിരിക്കുമ്പോഴും മുഖ്യമന്ത്രി പരിഹാസം പറയുന്നു'; വിഡി സതീശൻ

VD Satheesan: 'തോറ്റ് തൊപ്പിയിട്ടിരിക്കുമ്പോഴും മുഖ്യമന്ത്രി പരിഹാസം പറയുന്നു'; വിഡി സതീശൻ

VD Satheesan: തോറ്റിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും സര്‍ക്കാരും ഇരിക്കുന്നതെന്നും വിഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Dec 28, 2025, 02:42 PM IST
  • തോൽവിയെ കുറിച്ചാണ് എൽഡിഎഫ് പഠിക്കേണ്ടതെന്നും ഒന്നും കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് മറ്റത്തൂര്‍ പഞ്ചായത്തിലുണ്ടായ കാര്യം പറയുകയാണെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു.
  • മറ്റത്തൂരിൽ കോണ്‍ഗ്രസിലെ ആരും ബിജെപിയിലേക്ക് പോയിട്ടില്ലെന്നും രണ്ട് കോണ്‍ഗ്രസ് വിമതർ അവിടെ ജയിച്ചുവെന്നും അതിൽ ഒരു വിമതനെ സിപിഎം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നും സതീശൻ ആരോപിച്ചു.
  • മറ്റൊരു കൂട്ടർ മറ്റൊരു വിമതനെ പ്രസിഡൻറ് ആക്കാൻ പിന്തുണ കൊടുത്തുവെന്നും ഇതാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചതെന്നും സതീശൻ വിശദീകരിച്ചു.

Trending Photos

Guru Gochar 2026: പുതുവർഷത്തിൽ വ്യാഴത്തിന്റെ പവർഫുൾ വിപരീത യോഗം; ഇവർക്ക് ലഭിക്കും അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ
8
Vipareet Yoga
Guru Gochar 2026: പുതുവർഷത്തിൽ വ്യാഴത്തിന്റെ പവർഫുൾ വിപരീത യോഗം; ഇവർക്ക് ലഭിക്കും അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ
Horoscope 2026: നാല് യോഗങ്ങളുടെ മഹാസംയോഗം; ഈ രാശിക്കാർ കുടിലിൽ നിന്നും കൊട്ടാരത്തിലെത്തും..!
6
Horoscope 2026
Horoscope 2026: നാല് യോഗങ്ങളുടെ മഹാസംയോഗം; ഈ രാശിക്കാർ കുടിലിൽ നിന്നും കൊട്ടാരത്തിലെത്തും..!
Kerala SK-33 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Suvarna Keralam Lottery
Kerala SK-33 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Love Horoscope Dec 27: നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് ഭാഗ്യമുണ്ടോ? ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശിഫലം അറിയാം!
12
Love Horoscope
Love Horoscope Dec 27: നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് ഭാഗ്യമുണ്ടോ? ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശിഫലം അറിയാം!
VD Satheesan: 'തോറ്റ് തൊപ്പിയിട്ടിരിക്കുമ്പോഴും മുഖ്യമന്ത്രി പരിഹാസം പറയുന്നു'; വിഡി സതീശൻ

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽഡിഎഫ് തോറ്റ് തൊപ്പിയിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുമ്പോഴും പരിഹാസം പറയുന്നതിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് താത്പര്യമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ. തൃശൂരിലെ മറ്റത്തൂരിലെ ബിജെപിയുടെ ഓപ്പറേഷൻ ലോട്ടസ് ആരോപണത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് മറുപടിയായി ആയിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ പ്രതികരണം. തോറ്റിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും സര്‍ക്കാരും ഇരിക്കുന്നതെന്നും വിഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു.

Add Zee News as a Preferred Source

തോൽവിയെ കുറിച്ചാണ് എൽഡിഎഫ് പഠിക്കേണ്ടതെന്നും ഒന്നും കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് മറ്റത്തൂര്‍ പഞ്ചായത്തിലുണ്ടായ കാര്യം പറയുകയാണെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു. മറ്റത്തൂരിൽ കോണ്‍ഗ്രസിലെ ആരും ബിജെപിയിലേക്ക് പോയിട്ടില്ലെന്നും രണ്ട് കോണ്‍ഗ്രസ് വിമതർ അവിടെ ജയിച്ചുവെന്നും അതിൽ ഒരു വിമതനെ സിപിഎം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നും സതീശൻ ആരോപിച്ചു. മറ്റൊരു കൂട്ടർ മറ്റൊരു വിമതനെ പ്രസിഡൻറ് ആക്കാൻ പിന്തുണ കൊടുത്തുവെന്നും ഇതാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചതെന്നും സതീശൻ വിശദീകരിച്ചു.

അവിടെ പാർട്ടി തീരുമാനത്തെ ലംഘിച്ചാണ് അവർ അങ്ങനെ ചെയ്തതെന്നും അതല്ലാതെ ആരും ബിജെപിയിലേക്ക് പോയിട്ടില്ലെന്നും ബിജെപിയിലേക്ക് അവർ പോകണമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആഗ്രഹമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പ്രതികരിച്ചു. ബിജെപിയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും മോദിയും അമിത്ഷായും എവിടെ ഒപ്പിടാൻ പറഞ്ഞാലും മുഖ്യമന്ത്രി ഒപ്പിടുമെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു. കോണ്‍ഗ്രസിലെ തലമുറ മാറ്റം എഐസിസിയുടെ ആവശ്യമാണെന്നും സംഘടനാപരമായി യുവാക്കൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണമെന്ന് ദേശീയ നേതൃത്വവും രാഹുൽഗാന്ധിയും പറഞ്ഞതാണെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു.

പഴയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ആളുകളോട് മാറിനിൽക്കാൻ അല്ല പറയുന്നതെന്നും ഉറപ്പായും സ്ത്രീകൾക്കും യുവാക്കൾക്കും പ്രാധാന്യമുണ്ടാകുമെന്നും പാർട്ടിയെ സജീവമായി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയാണിതെന്നും സതീശൻ വ്യക്തമാക്കി. മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതുപോലെയല്ല കർണാടകയിൽ എന്തായാലും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും അഖിലേന്ത്യാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി തന്നെ അതേക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുമെന്നും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമെന്നും വിഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

VD SatheesanCM Pinarayi VijayanOpposition LeaderBJP

Trending News