VD Satheesan: 'തോറ്റ് തൊപ്പിയിട്ടിരിക്കുമ്പോഴും മുഖ്യമന്ത്രി പരിഹാസം പറയുന്നു'; വിഡി സതീശൻ

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽഡിഎഫ് തോറ്റ് തൊപ്പിയിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുമ്പോഴും പരിഹാസം പറയുന്നതിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് താത്പര്യമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ. തൃശൂരിലെ മറ്റത്തൂരിലെ ബിജെപിയുടെ ഓപ്പറേഷൻ ലോട്ടസ് ആരോപണത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് മറുപടിയായി ആയിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ പ്രതികരണം. തോറ്റിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും സര്ക്കാരും ഇരിക്കുന്നതെന്നും വിഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു.
തോൽവിയെ കുറിച്ചാണ് എൽഡിഎഫ് പഠിക്കേണ്ടതെന്നും ഒന്നും കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് മറ്റത്തൂര് പഞ്ചായത്തിലുണ്ടായ കാര്യം പറയുകയാണെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു. മറ്റത്തൂരിൽ കോണ്ഗ്രസിലെ ആരും ബിജെപിയിലേക്ക് പോയിട്ടില്ലെന്നും രണ്ട് കോണ്ഗ്രസ് വിമതർ അവിടെ ജയിച്ചുവെന്നും അതിൽ ഒരു വിമതനെ സിപിഎം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നും സതീശൻ ആരോപിച്ചു. മറ്റൊരു കൂട്ടർ മറ്റൊരു വിമതനെ പ്രസിഡൻറ് ആക്കാൻ പിന്തുണ കൊടുത്തുവെന്നും ഇതാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചതെന്നും സതീശൻ വിശദീകരിച്ചു.
അവിടെ പാർട്ടി തീരുമാനത്തെ ലംഘിച്ചാണ് അവർ അങ്ങനെ ചെയ്തതെന്നും അതല്ലാതെ ആരും ബിജെപിയിലേക്ക് പോയിട്ടില്ലെന്നും ബിജെപിയിലേക്ക് അവർ പോകണമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആഗ്രഹമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പ്രതികരിച്ചു. ബിജെപിയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും മോദിയും അമിത്ഷായും എവിടെ ഒപ്പിടാൻ പറഞ്ഞാലും മുഖ്യമന്ത്രി ഒപ്പിടുമെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു. കോണ്ഗ്രസിലെ തലമുറ മാറ്റം എഐസിസിയുടെ ആവശ്യമാണെന്നും സംഘടനാപരമായി യുവാക്കൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണമെന്ന് ദേശീയ നേതൃത്വവും രാഹുൽഗാന്ധിയും പറഞ്ഞതാണെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു.
പഴയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ആളുകളോട് മാറിനിൽക്കാൻ അല്ല പറയുന്നതെന്നും ഉറപ്പായും സ്ത്രീകൾക്കും യുവാക്കൾക്കും പ്രാധാന്യമുണ്ടാകുമെന്നും പാർട്ടിയെ സജീവമായി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയാണിതെന്നും സതീശൻ വ്യക്തമാക്കി. മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതുപോലെയല്ല കർണാടകയിൽ എന്തായാലും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും അഖിലേന്ത്യാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി തന്നെ അതേക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുമെന്നും സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിനോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമെന്നും വിഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു.
