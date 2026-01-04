VD Satheesan: എന്തു വന്നാലും രാഷ്ട്രീയമായി നേരിടുമെന്ന് വി.ഡി സതീശൻ; പുനർജനി വിഷയത്തിൽ സതീശനെ പിന്തുണച്ച് നേതാക്കൾ

തിരുവനന്തപുരം: പുനർജനി പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിബിഐ അന്വേഷണത്തിന് വിജിലൻസ് ശുപാർശ ചെയ്തതിൽ പ്രതികരിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി സതീശൻ. എന്തു വന്നാലും അതിനെ രാഷ്ട്രീയമായി നേരിടുമെന്നായിരുന്നു വി.ഡി സതീശന്റെ പ്രതികരണം. ഒരു വർഷം മുമ്പ് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത് വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽക്കണ്ടുകൊണ്ടാണെന്നും സതീശൻ ആരോപിച്ചു. ഈ കേസിൽ നേരത്തെയും അന്വേഷണം നടന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് നിയമപരമായി നിലനിൽക്കില്ലെന്ന് അന്ന് വിജിലൻസ് തന്നെ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണെന്നും സതീശൻ വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം, ഇത് വെള്ളരിക്ക പട്ടണം അല്ലെന്നും കേസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ളതാണെന്നുമായിരുന്നു കെ സുധാകരൻ പ്രതികരിച്ചത്. നിയമപരമായ എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉപയോഗിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെതിരായ കേസിനെ നേരിടുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ചെപ്പടിവിദ്യയാണിതെന്ന് കെസി വേണുഗോപാൽ എംപിയും പ്രതികരിച്ചു.
പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെതിരെ അന്വേഷണം നടത്താനുള്ള സർക്കാർ നീക്കം രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്ന് ഷാഫി പറമ്പിൽ എം പി പറഞ്ഞു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടുള്ള ഇലക്ഷൻ സ്റ്റണ്ടാണ് സർക്കാരിൻ്റേത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിനോട് അടുക്കുമ്പോൾ മറ്റൊന്നും പറയാൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് പുനർജനി വിഷയം ഉയർത്തി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതെന്നും, പരാജയ ഭീതിയാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നും ഷാഫി പറഞ്ഞു.
