VD Satheesan: 'പിണറായി ഇരട്ടച്ചങ്കനല്ല, ഇരട്ടത്താപ്പൻ'; പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
VD Satheesan: ശബരിമലയിൽ നാല് വോട്ടിന് വേണ്ടി അഭിപ്രായം മാറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞവർ പിന്നെ വീട് കയറി മാപ്പ് പറഞ്ഞുവെന്നും സതീശന്‍ വിമർശിച്ചു

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Mar 27, 2026, 08:08 PM IST
  • ഉമ്മൻചാണ്ടിയോട് ചവിട്ടി പുറത്താക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ പിണറായി ഇപ്പോൾ കെബി ഗണേഷ്കുമാറിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
  • മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഭാഷാ പണ്ഡിതനുള്ള അവാർഡ് നൽകണമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പരിഹസിച്ചു

Trending Photos

Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിനം; മിഥുന രാശിക്കാർ തിടുക്കത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കരുത്; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിനം; മിഥുന രാശിക്കാർ തിടുക്കത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കരുത്; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Gold Rate Kerala Today: ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ തന്നെ, പക്ഷേ ഒരൽപം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്! വീണ്ടും താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണവില
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ തന്നെ, പക്ഷേ ഒരൽപം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്! വീണ്ടും താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണവില
Gold Rate Kerala Today: ദേ താഴേക്ക്..! ഉച്ചയോടെ ഇടിഞ്ഞ് സ്വർണ്ണവില
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ദേ താഴേക്ക്..! ഉച്ചയോടെ ഇടിഞ്ഞ് സ്വർണ്ണവില
Gold Rate Today Kerala: സ്വർണവില ഉയർന്നു; ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഇത്ര!
7
Gold price
Gold Rate Today Kerala: സ്വർണവില ഉയർന്നു; ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഇത്ര!
തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇരട്ടച്ചങ്കനല്ല, ഇരട്ടത്താപ്പനാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ. ശബരിമലയിൽ നാല് വോട്ടിന് വേണ്ടി അഭിപ്രായം മാറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞവർ പിന്നെ വീട് കയറി മാപ്പ് പറഞ്ഞുവെന്നും സതീശന്‍ വിമർശിച്ചു. ഉമ്മൻചാണ്ടിയോട് ചവിട്ടി പുറത്താക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ പിണറായി ഇപ്പോൾ കെബി ഗണേഷ്കുമാറിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഭാഷാ പണ്ഡിതനുള്ള അവാർഡ് നൽകണമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പരിഹസിച്ചു. ഭാഷാപ്രയോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നിയന്ത്രണമില്ലെന്നും “നികൃഷ്ട ജീവി” മുതൽ “ചെറ്റ” വരെ എന്തെല്ലാം വാക്കുകളാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഉപയോഗിച്ചതെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു. 

Add Zee News as a Preferred Source

ആർഎസ്എസിന്റെ പിന്തുണയോടെയാണ് 1977ൽ പിണറായി വിജയൻ എംഎൽഎയായതെന്നും കോൺഗ്രസിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആരുമായും കൈകോർക്കുന്ന സമീപനമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടേതെന്നും അദ്ദേഹം പറ‍ഞ്ഞു. രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ബിജെപിയുടെ “ബി ടീം” എന്ന് വിളിക്കാൻ പിണറായി വിജയൻ മാത്രമേ തയ്യാറാവുകയുള്ളുവെന്നും ഇങ്ങോട്ട് സഹായിച്ചവരെ അങ്ങോട്ട് സഹായിക്കുന്ന ആളാണ് പിണറായിയെന്നും കേസില്ലാതാക്കി കൊടുത്ത ബിജെപി നേതാക്കളുടെ കേസും മുഖ്യമന്ത്രി ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് സതീശൻ വിമര്‍ശിച്ചു.

കേരളത്തെ വർഗീയവത്കരിക്കാൻ യുഡിഎഫ് അനുവദിക്കില്ലെന്നും, ഭൂരിപക്ഷ-ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതയെ സൗകര്യപ്രകാരം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന സമീപനമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടേതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തനിക്കെതിരെ ബിജെപി നിരന്തരം പ്രതിഷേധങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും തന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു. ഒരു ചാനലിന് നൽകിയ അഭിമുഖം പൊലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് നീക്കം ചെയ്തതായും, അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് പോലും ഭീഷണിയുണ്ടെന്നും സതീശൻ പറ‍ഞ്ഞു. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

VD SatheesanCM Pinarayi VijayanOpposition Leader

Trending News