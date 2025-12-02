Sexual Allegation against Rahul Mamkootathil: രാഹുലിനെതിരായ പരാതി അയച്ചത് ഡിജിപിക്കെന്ന് ഷാഫി പറമ്പിൽ; കോൺഗ്രസ് തല ഉയർത്തിയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് വിഡി സതീശൻ

പത്തനംതിട്ട: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎല്എക്കെതിരായ പുതിയ പരാതി ഉടൻ ഡിജിപിക്ക് കൈമാറിയെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ. ഇതിനേക്കാൾ മാതൃകാപരമായി ഒരു പാർട്ടി എങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് സതീശൻ പ്രതികരിച്ചു. കോൺഗ്രസ് തല ഉയർത്തി തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇത്തരത്തിൽ നിലപാടെടുത്ത മറ്റൊരു പാർട്ടി കേരളത്തിലുണ്ടായിട്ടില്ല.
സിപിഎം പാർട്ടി സെക്രട്ടറിക്ക് ലഭിച്ച പരാതികൾ പോലീസിൽ പോലും എത്താതെ, പീഡന പരാതികൾ സിപിഎമ്മിനുള്ളിൽ തീർത്ത ചരിത്രമാണുള്ളതെന്നും സതീശൻ വിമര്ശിച്ചു. വിഷയം പാർട്ടി ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. രാഹുലിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായി കോൺഗ്രസുകാർ ആരും ഇറങ്ങിയിട്ടില്ലെന്നും, പരാതിയില് പോലീസ് അന്വേഷിച്ച് നടപടി സ്വീകരിക്കട്ടെയെന്നും സതീശൻ പ്രതികരിച്ചു.
അതേസമയം രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ പുതിയ പരാതിയിൽ ഷാഫി പറമ്പിൽ എംപിയും പ്രതികരിച്ചു. സിപിഎം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ല നിയമപരമായി തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസ് വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. കോൺഗ്രസ് അല്ല പരാതിയിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. പരാതി വന്ന ഉടൻ തന്നെ കെപിസിസി അത് പോലീസിന് കൈമാറുകയാണുണ്ടായതെന്ന് ഷാഫി പറഞ്ഞു.
പോലീസ് നടപടിക്കും കോടതിയിൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നിൽക്കുമെന്നും നോക്കിയ ശേഷമായിരിക്കും രാഹുലിനെതിരെ പാർട്ടി നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയെന്ന് ഷാഫി പറമ്പിൽ പറഞ്ഞു. ശബരിമലക്കൊള്ളയിൽ സിപിഎമ്മിനെതിരെ വിമർശനമുന്നയിക്കുകയും ചെയ്തു എംപി. ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന നേതാക്കൾക്കെതിരെ സിപിഎം എന്ത് നടപടി എടുത്തുവെന്നായിരുന്നു ഷാഫിയുടെ ചോദ്യം. ഒരു കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് പോലും സിപിഎം നൽകിയില്ലെന്നും ഷാഫി വിമര്ശനം ഉന്നയിച്ചു.
