English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Sexual Allegation against Rahul Mamkootathil: രാഹുലിനെതിരായ പരാതി അയച്ചത് ഡിജിപിക്കെന്ന് ഷാഫി പറമ്പിൽ; കോൺഗ്രസ് തല ഉയർത്തിയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് വിഡി സതീശൻ

Sexual Allegation against Rahul Mamkootathil: രാഹുലിനെതിരായ പരാതി അയച്ചത് ഡിജിപിക്കെന്ന് ഷാഫി പറമ്പിൽ; കോൺഗ്രസ് തല ഉയർത്തിയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് വിഡി സതീശൻ

സിപിഎമ്മിനെ പോലെ പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ സംവിധാനത്തിലേക്കല്ല മറിച്ച് പോലീസിന് പരാതി കൈമാറുകയാണ് ചെയ്തതെന്ന് ഷാഫി പറമ്പിൽ.

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 2, 2025, 10:10 PM IST
  • പോലീസ് നടപടിക്കും കോടതിയിൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നിൽക്കുമെന്നും നോക്കിയ ശേഷമായിരിക്കും രാഹുലിനെതിരെ പാർട്ടി നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയെന്ന് ഷാഫി പറമ്പിൽ പറഞ്ഞു.
  • ശബരിമലക്കൊള്ളയിൽ സിപിഎമ്മിനെതിരെ വിമർശനമുന്നയിക്കുകയും ചെയ്തു എംപി.

Read Also

  1. KPCC: കുരുക്ക് മുറുകുന്നു; രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ ബലാത്സം​ഗ പരാതി പൊലീസ് മേധാവിക്ക് കൈമാറി കെപിസിസി

Trending Photos

Sam - Raj Wedding Pics: അതേ, അവർ വിവാഹിതരായി! സാമന്ത - രാജ് വിവാഹ ചിത്രങ്ങൾ കാണാം...
5
Samantha Ruth Prabhu
Sam - Raj Wedding Pics: അതേ, അവർ വിവാഹിതരായി! സാമന്ത - രാജ് വിവാഹ ചിത്രങ്ങൾ കാണാം...
Aloo Paratha: 30 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ആലു പറാത്ത തയ്യാർ...ഈസി റെസിപ്പി
5
Aloo Paratha
Aloo Paratha: 30 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ആലു പറാത്ത തയ്യാർ...ഈസി റെസിപ്പി
Today&#039;s Horoscope: മിഥുനം രാശിയെ തേടി പുതിയ അവസരങ്ങളെത്തും, തുലാം രാശിക്ക് സാമ്പത്തിക പുരോ​ഗതി; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
13
Todays Horoscope
Today's Horoscope: മിഥുനം രാശിയെ തേടി പുതിയ അവസരങ്ങളെത്തും, തുലാം രാശിക്ക് സാമ്പത്തിക പുരോ​ഗതി; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
Bread Pudding: കുട്ടികൾക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമാകും ഈ ബ്രെഡ് പുഡ്ഡിംഗ്; ഈസി റെസിപ്പി
6
Bread Pudding
Bread Pudding: കുട്ടികൾക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമാകും ഈ ബ്രെഡ് പുഡ്ഡിംഗ്; ഈസി റെസിപ്പി
Sexual Allegation against Rahul Mamkootathil: രാഹുലിനെതിരായ പരാതി അയച്ചത് ഡിജിപിക്കെന്ന് ഷാഫി പറമ്പിൽ; കോൺഗ്രസ് തല ഉയർത്തിയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് വിഡി സതീശൻ

പത്തനംതിട്ട: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎല്‍എക്കെതിരായ പുതിയ പരാതി ഉടൻ ഡിജിപിക്ക് കൈമാറിയെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ. ഇതിനേക്കാൾ മാതൃകാപരമായി ഒരു പാർട്ടി എങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് സതീശൻ പ്രതികരിച്ചു. കോൺഗ്രസ് തല ഉയർത്തി തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇത്തരത്തിൽ നിലപാടെടുത്ത മറ്റൊരു പാർട്ടി കേരളത്തിലുണ്ടായിട്ടില്ല. 

Add Zee News as a Preferred Source

സിപിഎം പാർട്ടി സെക്രട്ടറിക്ക് ലഭിച്ച പരാതികൾ പോലീസിൽ പോലും എത്താതെ, പീഡന പരാതികൾ സിപിഎമ്മിനുള്ളിൽ തീർത്ത ചരിത്രമാണുള്ളതെന്നും സതീശൻ വിമര്‍ശിച്ചു. വിഷയം പാർട്ടി ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. രാഹുലിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായി കോൺഗ്രസുകാർ ആരും ഇറങ്ങിയിട്ടില്ലെന്നും, പരാതിയില്‍ പോലീസ് അന്വേഷിച്ച് നടപടി സ്വീകരിക്കട്ടെയെന്നും സതീശൻ പ്രതികരിച്ചു.

Also Read: Rahul Mamkootathil: ഹോട്ടലിൽ കൊണ്ടുപോയി ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചു; രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ പരാതി നൽകി മറ്റൊരു പെൺകുട്ടി

അതേസമയം രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ പുതിയ പരാതിയിൽ ഷാഫി പറമ്പിൽ എംപിയും പ്രതികരിച്ചു. സിപിഎം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ല നിയമപരമായി തന്നെയാണ് കോൺ​ഗ്രസ് വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. കോൺ​ഗ്രസ് അല്ല പരാതിയിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. പരാതി വന്ന ഉടൻ തന്നെ കെപിസിസി അത് പോലീസിന് കൈമാറുകയാണുണ്ടായതെന്ന് ഷാഫി പറഞ്ഞു.

പോലീസ് നടപടിക്കും കോടതിയിൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നിൽക്കുമെന്നും നോക്കിയ ശേഷമായിരിക്കും രാഹുലിനെതിരെ പാർട്ടി നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയെന്ന് ഷാഫി പറമ്പിൽ പറഞ്ഞു. ശബരിമലക്കൊള്ളയിൽ സിപിഎമ്മിനെതിരെ വിമർശനമുന്നയിക്കുകയും ചെയ്തു എംപി. ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന നേതാക്കൾക്കെതിരെ സിപിഎം എന്ത് നടപടി എടുത്തുവെന്നായിരുന്നു ഷാഫിയുടെ ചോദ്യം. ഒരു കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് പോലും സിപിഎം നൽകിയില്ലെന്നും ഷാഫി വിമര്‍ശനം ഉന്നയിച്ചു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Rahul Mamkootathil MLAVD SatheeshanShafi Parambil MPരാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎവിഡി സതീശൻ

Trending News