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Pinarayi Vijayan: പിണറായിയുടെ യാത്ര വൈകിയ സംഭവം: പ്രോട്ടോക്കോള്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥന് സസ്‌പെൻഷൻ

യാത്ര വൈകാന്‍ കാരണം പ്രോട്ടോക്കോള്‍ വിഭാഗത്തിന്റെ ഏകോപനം ഇല്ലായ്മയാണെന്ന്.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 29, 2026, 11:35 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 12:07 PM IST
Pinarayi Vijayan: പിണറായിയുടെ യാത്ര വൈകിയ സംഭവം: പ്രോട്ടോക്കോള്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥന് സസ്‌പെൻഷൻ
Image Credit: File photoSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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Pinarayi Vijayan: പിണറായിയുടെ യാത്ര വൈകിയ സംഭവം: പ്രോട്ടോക്കോള്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥന് സസ്‌പെൻഷൻ
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