ന്യൂഡൽഹി: പിണറായി വിജയൻറെ യാത്ര വൈകിയ സംഭവത്തിൽ പ്രോട്ടോക്കോള് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ശ്രീകുമാറിന് സസ്പെൻഷൻ. സംഭവത്തിൽ കേരള ഹൗസ് പ്രോട്ടോക്കോൾ വിഭാഗത്തിനു വീഴ്ചയുണ്ടായെന്ന് അഡിഷണൽ റസിഡന്റ് കമ്മിഷണർ നേരത്തെ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു നടപടി.
ശ്രീകുമാറിനാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ പ്രോട്ടോക്കോള് ചുമതല ഉണ്ടായിരുന്നത്. ശ്രീകുമാറിന് വീഴ്ച സംഭവിച്ചുവെന്ന് അഡീഷണല് റസിഡന്റ് കമ്മീഷണറുടെ റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നുണ്ട്. ശ്രീകുമാറും വിമാനക്കമ്പനി അധികൃതരും തമ്മിലുണ്ടായ ആശയവിനിമയത്തിലെ വീഴ്ചയാണ് യാത്ര മുടങ്ങാന് കാരണമെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത്.
യാത്ര മുടങ്ങാൻ കാരണം പ്രോട്ടോക്കോള് ഓഫീസറും വിമാനക്കമ്പനി അധികൃതരും തമ്മിലുണ്ടായ ആശയവിനിമയത്തിലെ വീഴ്ചയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഡല്ഹിയില് നിന്നുള്ള 2:50 ൻറെ വിമാനത്തില് പിണറായി വിജയൻറെ കോഴിക്കോട്ടേക്കുള്ള യാത്രയാണ് മുടങ്ങിയത്. പിണറായി വിജയന് വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയെങ്കിലും വിമാനത്തില് കയറാനായില്ല. വിഐപി ലോഞ്ചില് ഇരുന്ന പിണറായി വിജയനെ സ്വീകരിക്കാന് വിമാനക്കമ്പനി അധികൃതര് എത്താത്തതിനെ തുടര്ന്നുള്ള ആശയക്കുഴപ്പമാണ് വിമാനത്തില് കയറാന് കഴിയാതെ പോയതെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. പിന്നീട് മറ്റൊരു വിമാനത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് എത്തി.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.