ന്യൂഡൽഹി: പിണറായി വിജയൻറെ യാത്ര വൈകിയ സംഭവത്തിൽ പ്രോട്ടോക്കോള് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ശ്രീകുമാറിന് സസ്പെൻഷൻ. സംഭവത്തിൽ കേരള ഹൗസ് പ്രോട്ടോക്കോൾ വിഭാഗത്തിനു വീഴ്ചയുണ്ടായെന്ന് അഡിഷണൽ റസിഡന്റ് കമ്മിഷണർ നേരത്തെ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു നടപടി.
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