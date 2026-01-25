Padma Awards: പത്മ പുരസ്കാരം; മമ്മൂട്ടിക്ക് പത്മഭൂഷണ്‍, വിഎസിന് പത്മവിഭൂഷണ്‍

പത്മ അവാര്ഡുകള് പ്രഖ്യാപിച്ചു. നടന് മമ്മൂട്ടിയ്ക്ക് പത്മഭൂഷണ്. അന്തരിച്ച മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി വിഎസ് അച്യുതാനന്ദന് മരണാനന്ദര ബഹുമതിയായി പത്മവിഭൂഷണ് നല്കി. അച്യുതാനന്ദനെ കൂടാതെ സുപ്രീം കോടതി മുൻ ജസ്റ്റിസ് കെടി തോമസിനും രാജ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഉയർന്ന സിവിലിയൻ ബഹുമതിയായ പത്മവിഭൂഷൺ ലഭിച്ചു. മമ്മൂട്ടിയെ കൂടാതെ എസ്എൻഡിപി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനും പത്മഭൂഷണ് നല്കി. ജസ്റ്റിസ് കെടി തോമസിനും പി നാരായണനും പത്മഭൂഷണ് അര്ഹരായി.
ആലപ്പുഴ സ്വദേശിയായ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തക കൊല്ലക്കയിൽ ദേവകി അമ്മയ്ക്ക് പത്മശ്രീ പുരസ്കാരത്തിന് അര്ഹയായി. അൺസങ് ഹീറോസ് വിഭാഗത്തിൽ 45 പേർക്കാണ് ഇത്തവണത്തെ പത്മശ്രീ പുരസ്കാരത്ത് അര്ഹരായത്. കുറുമ്പ ഗോത്ര വിഭാഗത്തിലെ ചിത്രകാരനായ നീലഗിരി സ്വദേശി ആർ. കൃഷ്ണനും മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി പത്മശ്രീ ലഭിച്ചു. കേരളത്തിന് മൊത്തം എട്ട് പത്മ പുരസ്ക്കാരങ്ങളാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. നടൻ ധർമ്മേന്ദ്രക്ക് മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി പദ്മ വിഭൂഷൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം മുൻ നായകൻ രോഹിത് ശർമ്മ, വീരപ്പൻ വേട്ടയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ കെ വിജയകുമാർ തുടങ്ങി നിരവധി പേരും പത്മശ്രീ പുരസ്കാരത്തിന് അര്ഹരായി.
