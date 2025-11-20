English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Sabarimala Gold theft: പത്മകുമാറിൻ്റെ അറസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് തിരിച്ചടി ആകില്ല; പാർട്ടി ആരെയും സംരക്ഷിക്കില്ലെന്ന് എം വി ഗോവിന്ദൻ

ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റായ എ പത്മകുമാറിൻ്റെ അറസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് തിരിച്ചടി ആകില്ലെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 20, 2025, 05:46 PM IST
  • എസ്ഐടി അന്വേഷണം നടക്കുന്നതേയുള്ളൂ എന്നും, കോടതിയിൽ കുറ്റം തെളിയട്ടെ എന്നുമാണ് ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞത്.
  • ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് വേണ്ട സഹായം ചെയ്യാൻ പത്മകുമാർ നിർബന്ധിച്ചതായ് ജീവനക്കാർ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
  • കേസിലെ എട്ടാം പ്രതിയാണ് പത്മകുമാർ.

Sabarimala Gold theft: പത്മകുമാറിൻ്റെ അറസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് തിരിച്ചടി ആകില്ല; പാർട്ടി ആരെയും സംരക്ഷിക്കില്ലെന്ന് എം വി ഗോവിന്ദൻ

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റായ എ പത്മകുമാറിൻ്റെ അറസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് തിരിച്ചടി ആകില്ലെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ. പാർട്ടി ആരെയും സംരക്ഷിക്കില്ലെന്നും, വേണ്ട സമയത്ത് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.  എസ്ഐടി അന്വേഷണം നടക്കുന്നതേയുള്ളൂ എന്നും, കോടതിയിൽ കുറ്റം തെളിയട്ടെ എന്നുമാണ് ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞത്. 

ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത മുൻ ദേവസ്വം പ്രസിഡൻ്റ് എ പത്മകുമാർ സാമ്പത്തിക ലാഭം ഉണ്ടാക്കിയതായി അന്വേഷണ സംഘം. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് വേണ്ട സഹായം ചെയ്യാൻ പത്മകുമാർ നിർബന്ധിച്ചതായ് ജീവനക്കാർ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ശബരിമല ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് ഒന്നിലധികം മുറികൾ നൽകിയിരുന്നുവെന്നും ജീവനക്കാർ നൽകിയ മൊഴിയിൽ പറയുന്നു. കേസിലെ എട്ടാം പ്രതിയാണ് പത്മകുമാർ. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി, എൻ വാസു, മുരാരി ബാബു, ഡി സുധീഷ്കുമാർ, കെ എസ് ബൈജു എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട മറ്റ് പ്രതികൾ. 

MV GovindanSabarimala Gold Theft

