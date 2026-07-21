Pala Municipality: അവിശ്വാസ പ്രമേയം പാസായി; ദിയ ബിനു പുളിക്കകണ്ടത്തെ 'കൈ' വിട്ടു, പാലായിൽ ഭരണമാറ്റം

കോട്ടയം: പാലായിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അവിശ്വാസ പ്രമേയം പാസായതോടെ ചെയർപേഴ്സൺ ആയ ദിയ ബിനു പുളിക്കകണ്ടം പുറത്ത്. കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് പ്രതിപക്ഷം അവിശ്വാസം കൊണ്ടുവന്നത്. 26 കൗൺസിലർമാരിൽ 17 പേർ യോഗത്തിൽ ഹാജരാകുകയും ഇവരെല്ലാം അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തെ അനുകൂലിച്ചു വോട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് പാലായിൽ ഭരണമാറ്റത്തിന് കളമൊരുങ്ങിയത്.
12 പ്രതിപക്ഷ കൗൺസിലർമാർ, 4 കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾ, 1 സ്വതന്ത്ര അംഗം എന്നിവരാണ് ഇന്ന് അവിസ്വാസ പ്രമേയത്തെ അനുകൂലിച്ച് വോട്ട് ചെയ്തത്. ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ചെയർപേഴ്സൺ ആയിരുന്നു ദിയ ബിനു പുളിക്കകണ്ടം. നഗരസഭയിൽ അവിശ്വാസം പാസായതോടെ ദിയ പുറത്തായിരിക്കുകയാണ്.
അവിശ്വാസം പാസായതോടെ പ്രമേയത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നതായി ദിയ പ്രതികരിച്ചു. ജനാധിപത്യത്തിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾക്കും വിമർശനങ്ങൾക്കും പൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യവും ബഹുമാനവുമുണ്ടെന്നും അവിശ്വാസ പ്രമേയവും ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അംഗീകൃതമായ ഒരു സംവിധാനമാണെന്നും ദിയ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ദിയ ബിനു നേതൃത്വം നൽകുന്ന സ്വതന്ത്ര കൂട്ടായ്മയുടെ ഭരണത്തിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾ എതിർപ്പുമായി രംഗത്തെത്തിയതോടെയാണ് എൽ.ഡി.എഫ് അവിശ്വാസ പ്രമേയം കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഭരണം നഷ്ടപ്പെടുന്ന നിലപാട് സ്വീകരിക്കരുതെന്ന് സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം വിപ്പ് നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും അംഗങ്ങൾ അത് ലംഘിക്കുകയായിരുന്നു. വിപ്പ് ലംഘിച്ചവർക്കെതിരെ കടുത്ത അച്ചടക്ക നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് ജില്ലയിലെ യു.ഡി.എഫ് നേതൃത്വം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.