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Pala Municipality: അവിശ്വാസ പ്രമേയം പാസായി; ദിയ ബിനു പുളിക്കകണ്ടത്തെ 'കൈ' വിട്ടു, പാലായിൽ ഭരണമാറ്റം

Pala Municipality: 17 കൗൺസിലർമാരാണ് അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തെ അനുകൂലിച്ച് വോട്ട് ചെയ്തത്.

Written ByKarthika V
Published: Jul 21, 2026, 01:07 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 01:09 PM IST
Pala Municipality: അവിശ്വാസ പ്രമേയം പാസായി; ദിയ ബിനു പുളിക്കകണ്ടത്തെ 'കൈ' വിട്ടു, പാലായിൽ ഭരണമാറ്റം
Image Credit: Diya Binu Pulikkakandam | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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