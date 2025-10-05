English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Palakkad News: ഒമ്പതുകാരിയുടെ കൈ മുറിച്ചു മാറ്റിയ സംഭവം; പാലക്കാട്ടെ ഡോക്ടർമാർക്ക് ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകി അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട്

പല്ലശ്ശന സ്വദേശിയായ പെൺകുട്ടിയുടെ വലതു കൈയാണ് മുറിച്ചുമാറ്റേണ്ടി വന്നത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 5, 2025, 01:01 PM IST
  • പാലക്കാട് ഡിഎംഒ നിയോഗിച്ച രണ്ട് ഡോക്ടർമാരാണ് ഒൻപത് വയസുകാരിയുടെ കൈ മുറിച്ചു മാറ്റിയ സംഭവം അന്വേഷിച്ചത്.
  • ഡ്യൂട്ടി ഡോക്ടറുടെയും വകുപ്പ് മേധാവിയുടെയും മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

Palakkad News: ഒമ്പതുകാരിയുടെ കൈ മുറിച്ചു മാറ്റിയ സംഭവം; പാലക്കാട്ടെ ഡോക്ടർമാർക്ക് ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകി അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട്

പാലക്കാട്: ഒൻപത് വയസുകാരിയുടെ കൈ മുറിച്ചു മാറ്റിയ സംഭവത്തിൽ ഡോക്ടർമാർക്ക് ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകി അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട്. സംഭവത്തിൽ പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാരുടെ ഭാ​ഗത്ത് പിഴവുണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. ആശുപത്രിയിൽ കുട്ടിക്ക് കൃത്യമായ ചികിത്സ ലഭിച്ചിരുന്നു. സെപ്തംബർ 30ന് കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചപ്പോൾ കൈയിലെ രക്തയോട്ടം നിലച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ കുട്ടിക്ക് ഉടൻ തന്നെ പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകി. ശേഷം കോഴിക്കോടേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു. 

പാലക്കാട് ഡിഎംഒ നിയോഗിച്ച രണ്ട് ഡോക്ടർമാരാണ് ഒൻപത് വയസുകാരിയുടെ കൈ മുറിച്ചു മാറ്റിയ സംഭവം അന്വേഷിച്ചത്. ഡ്യൂട്ടി ഡോക്ടറുടെയും വകുപ്പ് മേധാവിയുടെയും മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. റിപ്പോർട്ട് ഡിഎംഒയ്ക്ക് കൈമാറി. കുട്ടിയെ ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടർമാർക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന് പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 

Also Read: Sabarimala Gold Plate Controversy: ശബരിമലയിലെ സ്വർണപ്പാളി വിവാദം: ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി വീണ്ടും ദേവസ്വം ആസ്ഥാനത്ത്

പല്ലശ്ശന സ്വദേശി വിനോദിനി എന്ന ഒൻപത് വയസുകാരിയുടെ വലതു കൈയാണ് മുറിച്ചുമാറ്റിയത്. സെപ്റ്റംബർ 24-ന് വീടിന് സമീപത്ത് കളിക്കുന്നതിനിടെ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ പരിക്കേൽക്കുകയായിരുന്നു. അന്ന് തന്ന് ഇവർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയിരുന്നു. തുടർന്ന് ഡോക്ടർ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ പ്ലാസ്റ്ററിട്ടു. എന്നാൽ പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ട ശഷേവും വേദനയുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചപ്പോൾ അഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വരാനാണ് നിർദ്ദേശിച്ചതെന്ന് കുട്ടിയുടെ അമ്മ പറയുന്നു. 5 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ചെന്ന് പ്ലാസ്റ്റർ മാറ്റിയപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ കൈയിൽ രക്തയോട്ടം നിലച്ച് അഴുകിയ നിലയിലായിരുന്നു. തുടർന്ന് വിനോദിനിയെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയും ഇവിടെ വെച്ച് വലതു കൈ മുറിച്ചു മാറ്റുകയുമായിരുന്നു.

Palakkad NewsGirl Hand Cut OffPalakkad District Hospitalപാലക്കാട്ഒമ്പതുകാരിയുടെ കൈ മുറിച്ചു മാറ്റിയ സംഭവം

