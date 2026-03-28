  • Sexual Assault Complaint: ഷാഫിയുടെയും ശ്രീകണ്ഠന്റെയും പേര് പറഞ്ഞ് ഭീഷണി; കോൺഗ്രസ് കൗൺസിലർക്കെതിരായ ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയിൽ തെളിവുകൾ കൈമാറി യുവതി

Sexual Assault Complaint: ഷാഫിയുടെയും ശ്രീകണ്ഠന്റെയും പേര് പറഞ്ഞ് ഭീഷണി; കോൺഗ്രസ് കൗൺസിലർക്കെതിരായ ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയിൽ തെളിവുകൾ കൈമാറി യുവതി

ഷാഫി പറമ്പിലിന്റെയും ശ്രീകണ്ഠന്റെയും പേര് പറഞ്ഞ് പ്രശോഭ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി യുവതി പരാതിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 28, 2026, 04:55 PM IST
  • തന്റെ മുന്നിൽ വച്ച് ഇയാൾ‌ ഷാഫി പറമ്പിലിനെ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തെന്നും പരാതിക്കാരി പറയുന്നു.
  • ജോലി വാ​ഗ്ദാനം ചെയ്ത് പലവട്ടം പ്രശോഭ് തന്നെ ലൈം​ഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് യുവതിയുടെ പരാതി.

Sexual Assault Complaint: ഷാഫിയുടെയും ശ്രീകണ്ഠന്റെയും പേര് പറഞ്ഞ് ഭീഷണി; കോൺഗ്രസ് കൗൺസിലർക്കെതിരായ ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയിൽ തെളിവുകൾ കൈമാറി യുവതി

പാലക്കാട്: കോൺഗ്രസ് കൗൺസിലർ പ്രശോഭ് സി വത്സനെതിരായ ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയിൽ തെളിവുകൾ പോലീസിന് കൈമാറി യുവതി. ഷാഫി പറമ്പിലിന്റെയും ശ്രീകണ്ഠന്റെയും പേര് പറഞ്ഞ് പ്രശോഭ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. തന്റെ മുന്നിൽ വച്ച് ഇയാൾ‌ ഷാഫി പറമ്പിലിനെ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തെന്നും പരാതിക്കാരി പറയുന്നു. ജോലി വാ​ഗ്ദാനം ചെയ്ത് പലവട്ടം പ്രശോഭ് തന്നെ ലൈം​ഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് യുവതിയുടെ പരാതി. പരാതി നൽകിയ ശേഷം ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കിയെന്നും യുവതി പറഞ്ഞു.

ഷാഫി പറമ്പിലുമായും രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലുമായുള്ള അടുത്ത ബന്ധം പറഞ്ഞും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി പരാതിയിൽ പറയുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയ്ക്കാണ് യുവതി പരാതി നൽകിയത്. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് യുവതിയുടെ വിശദമായ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി. മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസിൽ തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കും. ദളിത് യുവതി കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പ്രശോഭിനെതിരെ മുഖ്യമന്തിക്ക് പരാതി നൽകിയത്. 

അതേസമയം പരാതിയ്ക്ക് പിന്നാലെ പ്രശോഭിനെ കോൺ​ഗ്രസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. പ്രശോഭിനെതിരായ ലൈം​ഗിക പീഡന പരാതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആയുധമാക്കാനാണ് എൽഡിഎഫിന്റെയും എൻഡിഎയുടെയും നീക്കം. ഷാഫിയുമായും രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലുമായും പ്രശോഭിനുള്ള ബന്ധം ഉയർത്തി പിടിച്ചാണ് സിപിഎമ്മിൻ്റെ പ്രചാരണം. 

