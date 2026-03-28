Sexual Assault Complaint: ഷാഫിയുടെയും ശ്രീകണ്ഠന്റെയും പേര് പറഞ്ഞ് ഭീഷണി; കോൺഗ്രസ് കൗൺസിലർക്കെതിരായ ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയിൽ തെളിവുകൾ കൈമാറി യുവതി

പാലക്കാട്: കോൺഗ്രസ് കൗൺസിലർ പ്രശോഭ് സി വത്സനെതിരായ ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയിൽ തെളിവുകൾ പോലീസിന് കൈമാറി യുവതി. ഷാഫി പറമ്പിലിന്റെയും ശ്രീകണ്ഠന്റെയും പേര് പറഞ്ഞ് പ്രശോഭ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. തന്റെ മുന്നിൽ വച്ച് ഇയാൾ ഷാഫി പറമ്പിലിനെ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തെന്നും പരാതിക്കാരി പറയുന്നു. ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പലവട്ടം പ്രശോഭ് തന്നെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് യുവതിയുടെ പരാതി. പരാതി നൽകിയ ശേഷം ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കിയെന്നും യുവതി പറഞ്ഞു.
ഷാഫി പറമ്പിലുമായും രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലുമായുള്ള അടുത്ത ബന്ധം പറഞ്ഞും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി പരാതിയിൽ പറയുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയ്ക്കാണ് യുവതി പരാതി നൽകിയത്. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് യുവതിയുടെ വിശദമായ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി. മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസിൽ തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കും. ദളിത് യുവതി കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പ്രശോഭിനെതിരെ മുഖ്യമന്തിക്ക് പരാതി നൽകിയത്.
Also Read: Sexual Assault case: മാമ്പഴം നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു വരുത്തി പന്ത്രണ്ടുകാരനോട് ലൈംഗികാതിക്രമം: 43കാരന് ആറു വർഷം തടവ്
അതേസമയം പരാതിയ്ക്ക് പിന്നാലെ പ്രശോഭിനെ കോൺഗ്രസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. പ്രശോഭിനെതിരായ ലൈംഗിക പീഡന പരാതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആയുധമാക്കാനാണ് എൽഡിഎഫിന്റെയും എൻഡിഎയുടെയും നീക്കം. ഷാഫിയുമായും രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലുമായും പ്രശോഭിനുള്ള ബന്ധം ഉയർത്തി പിടിച്ചാണ് സിപിഎമ്മിൻ്റെ പ്രചാരണം.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.