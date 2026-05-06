English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Kerala
  • Palakkad CPM: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ പാലക്കാട് സിപിഎമ്മിൽ വിള്ളൽ; ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം അബ്ദുൾ ഷുക്കൂർ പാർട്ടി വിട്ടു

Palakkad CPM: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ പാലക്കാട് സിപിഎമ്മിൽ വിള്ളൽ; ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം അബ്ദുൾ ഷുക്കൂർ പാർട്ടി വിട്ടു

ഏരിയ കമ്മിറ്റി യോ​ഗത്തിലെ തർക്കത്തിന് പിന്നാലെയാണ് അബ്ദുൾ ഷുക്കൂർ രാജിവച്ചത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : May 6, 2026, 05:41 PM IST
  • രാജിക്ക് പിന്നാലെ ഫേസ്ബുക്കിൽ അദ്ദേഹം കുറിപ്പും പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.
  • കൂടുതൽ സ്വതന്ത്രനായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നായിരുന്നു അബ്‌ദുൾ ഷുക്കൂറിന്റെ പോസ്റ്റ്.

Read Also

  1. Payyannur Election Results 2026: പയ്യന്നൂരില്‍ ബിജെപിയ്ക്ക് കുറഞ്ഞത് 10,000 വോട്ട്; കുഞ്ഞികൃഷ്ണന് 7487 വോട്ടിന്‌റെ ഭൂരിപക്ഷം... സംഭവിച്ചതെന്ത്?

Trending Photos

Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർ ആഡംബരം ഒഴിവാക്കുക; ധനു രാശിക്കാർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർ ആഡംബരം ഒഴിവാക്കുക; ധനു രാശിക്കാർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
8th Pay Commission: DA 2% വർദ്ധനവിന് ശേഷം ഇനി 3%! കേന്ദ്ര ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിൽ ബമ്പർ വർദ്ധനവ്
9
8th Pay Commission
8th Pay Commission: DA 2% വർദ്ധനവിന് ശേഷം ഇനി 3%! കേന്ദ്ര ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിൽ ബമ്പർ വർദ്ധനവ്
Gold Price Today Kerala: സ്വർണവില കുതിക്കുന്നു, ഇന്ന് കൂടിയത് ഇത്ര! പവന് വീണ്ടും 1,10,000ന് മുകളിൽ
7
Gold rate
Gold Price Today Kerala: സ്വർണവില കുതിക്കുന്നു, ഇന്ന് കൂടിയത് ഇത്ര! പവന് വീണ്ടും 1,10,000ന് മുകളിൽ
Gold Rate Kerala Today: സ്വര്‍ണ്ണം വാങ്ങാന്‍ പറ്റിയ സമയം..! ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലെത്തി സ്വര്‍ണ്ണവില
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: സ്വര്‍ണ്ണം വാങ്ങാന്‍ പറ്റിയ സമയം..! ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലെത്തി സ്വര്‍ണ്ണവില
Palakkad CPM: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ പാലക്കാട് സിപിഎമ്മിൽ വിള്ളൽ; ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം അബ്ദുൾ ഷുക്കൂർ പാർട്ടി വിട്ടു

പാലക്കാട്: തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ പാലക്കാട് സിപിഎമ്മിൽ രാജി. പാലക്കാട് ഏരിയ കമ്മറ്റി അംഗവും പാലക്കാട് നഗരസഭ കൗൺസിലറുമായ അബ്‌ദുൽ ഷുക്കൂർ ആണ് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും രാജിവച്ചത്. ഏരിയ കമ്മിറ്റി യോ​ഗത്തിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടി ഇഎൻ സുരേഷ് ബാബുവുമായി ഉണ്ടായ തർക്കത്തിന് പിന്നാലെയാണ് രാജി. 

Add Zee News as a Preferred Source

രാജിക്ക് പിന്നാലെ ഫേസ്ബുക്കിൽ അദ്ദേഹം കുറിപ്പും പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ സ്വതന്ത്രനായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നായിരുന്നു അബ്‌ദുൾ ഷുക്കൂറിന്റെ പോസ്റ്റ്. ഇതിന് പിന്നാലെ ആദ്യ വിക്കറ്റ് വീണു എന്ന തരത്തിൽ ബിജെപിയുടെ പോസ്റ്റുകളും സമൂ​ഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. 

Also Read: MV Govindan: തിരുത്തും, തിരിച്ചു വരും; തോൽവി അപ്രതീക്ഷിതമെന്ന് എംവി ഗോവിന്ദൻ

മുമ്പ് പാലക്കാട്‌ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സമയത്തും ഷുക്കൂർ അതൃപ്തി പ്രകടമാക്കിയിരുന്നു. ഇത് വലിയ വാർത്തയാകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അന്ന് അതൊക്കെ മാധ്യമ വാർത്തകൾ മാത്രമാണ് എന്നായിരുന്നു സിപിഎമ്മിന്റെ പ്രതികരണം. 

അബ്‌ദുൽ ഷുക്കൂറിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്...

ഇത് ആരുടെയും ഔദാര്യമല്ല, അധ്വാനത്തിന്റെ അടയാളമാണ്! കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷമായി മനസ്സിൽ കൊണ്ടുനടന്ന ആ ഭാരം ഇന്ന് ഇറക്കിവെക്കുന്നു. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ വഹിച്ച ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ആരോ തന്ന ഔദാര്യമോ 'ഒസിയത്തോ' ആണെന്ന പരിഹാസം കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറച്ചായി. എന്നാൽ ഒന്നുണ്ട്, ഈ നിലയിൽ ഞാനെത്തിയത് ആരുടെയും കൈനീട്ടം വാങ്ങിയല്ല, മറിച്ച് വെയിലത്തും മഴയത്തും ഈ പാർട്ടിക്കായി ചെയ്ത വിയർപ്പിന്റെയും അധ്വാനത്തിന്റെയും ഫലമായാണ്. തമ്പ്രാൻ ചമഞ്ഞ് ഔദാര്യം വിളമ്പുന്നവർക്ക് മുന്നിൽ തലകുനിക്കാനില്ല. ആ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. കപടമായ ഔദാര്യത്തേക്കാൾ അന്തസ്സുള്ള നിലപാടാണ് എന്നും വലുത്.

ഇന്ന് മുതൽ കൂടുതൽ സ്വതന്ത്രനായി, കൂടുതൽ കരുത്തോടെ മുന്നോട്ട്!

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

PalakkadCPMAbdul ShukkurKerala Assembly Election 2026പാലക്കാട്

Trending News