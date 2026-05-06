Palakkad CPM: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ പാലക്കാട് സിപിഎമ്മിൽ വിള്ളൽ; ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം അബ്ദുൾ ഷുക്കൂർ പാർട്ടി വിട്ടു

പാലക്കാട്: തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ പാലക്കാട് സിപിഎമ്മിൽ രാജി. പാലക്കാട് ഏരിയ കമ്മറ്റി അംഗവും പാലക്കാട് നഗരസഭ കൗൺസിലറുമായ അബ്ദുൽ ഷുക്കൂർ ആണ് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും രാജിവച്ചത്. ഏരിയ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടി ഇഎൻ സുരേഷ് ബാബുവുമായി ഉണ്ടായ തർക്കത്തിന് പിന്നാലെയാണ് രാജി.
രാജിക്ക് പിന്നാലെ ഫേസ്ബുക്കിൽ അദ്ദേഹം കുറിപ്പും പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ സ്വതന്ത്രനായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നായിരുന്നു അബ്ദുൾ ഷുക്കൂറിന്റെ പോസ്റ്റ്. ഇതിന് പിന്നാലെ ആദ്യ വിക്കറ്റ് വീണു എന്ന തരത്തിൽ ബിജെപിയുടെ പോസ്റ്റുകളും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു.
മുമ്പ് പാലക്കാട് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സമയത്തും ഷുക്കൂർ അതൃപ്തി പ്രകടമാക്കിയിരുന്നു. ഇത് വലിയ വാർത്തയാകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അന്ന് അതൊക്കെ മാധ്യമ വാർത്തകൾ മാത്രമാണ് എന്നായിരുന്നു സിപിഎമ്മിന്റെ പ്രതികരണം.
അബ്ദുൽ ഷുക്കൂറിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്...
ഇത് ആരുടെയും ഔദാര്യമല്ല, അധ്വാനത്തിന്റെ അടയാളമാണ്! കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷമായി മനസ്സിൽ കൊണ്ടുനടന്ന ആ ഭാരം ഇന്ന് ഇറക്കിവെക്കുന്നു. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ വഹിച്ച ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ആരോ തന്ന ഔദാര്യമോ 'ഒസിയത്തോ' ആണെന്ന പരിഹാസം കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറച്ചായി. എന്നാൽ ഒന്നുണ്ട്, ഈ നിലയിൽ ഞാനെത്തിയത് ആരുടെയും കൈനീട്ടം വാങ്ങിയല്ല, മറിച്ച് വെയിലത്തും മഴയത്തും ഈ പാർട്ടിക്കായി ചെയ്ത വിയർപ്പിന്റെയും അധ്വാനത്തിന്റെയും ഫലമായാണ്. തമ്പ്രാൻ ചമഞ്ഞ് ഔദാര്യം വിളമ്പുന്നവർക്ക് മുന്നിൽ തലകുനിക്കാനില്ല. ആ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. കപടമായ ഔദാര്യത്തേക്കാൾ അന്തസ്സുള്ള നിലപാടാണ് എന്നും വലുത്.
ഇന്ന് മുതൽ കൂടുതൽ സ്വതന്ത്രനായി, കൂടുതൽ കരുത്തോടെ മുന്നോട്ട്!
