/Palakkad Accident: മുണ്ടൂരിൽ വിദ്യാർഥികൾക്കിടയിലേക്ക് ലോറി പാഞ്ഞുകയറി; ഒരാൾ മരിച്ചു, മൂന്ന് പേർക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക്

പാലക്കാട്: മുണ്ടൂർ ഒമ്പതാം മൈലിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ ലോറി പാഞ്ഞുകയറി ഒരു മരണം. യുവക്ഷേത്ര കോളജിലെ വിദ്യാർത്ഥി മുഹമ്മദ് ഫർഹാനാണ് അപകടത്തിൽ മരിച്ചത്. മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ആശുപത്രി മാലിന്യവുമായി പോവുകയായിരുന്ന ലോറി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ പാഞ്ഞുകയറുകയായിരുന്നു.
മുണ്ടൂർ സ്വകാര്യ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. മൂന്നു പേരുടെയും പരിക്ക് ഗുരുതരമാണ്. വെള്ളിയാഴ്ച നമസ്കാരത്തിന് പോയതായിരുന്നു വിദ്യാർഥികൾ. ശേഷം കോളജിലേക്ക് തിരികെ വരും വഴിയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. പാലക്കാട് നിന്ന് ചെർപ്പുളശ്ശേരിയിലേക്ക് ആശുപത്രി മാലിന്യവുമായി പോവുകയായിരുന്ന ലോറിയാണ് ഇടിച്ചത്.
അതേസമയം പത്തനംതിട്ട കുമ്പഴയിൽ ലോറി ഇടിച്ച് സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരി മരിച്ചു. പുളിമുക്ക് സ്വദേശിനി ഉഷാകുമാരി (59) ആണ് മരിച്ചത്. ഭർത്താവ് സുരേന്ദ്രനൊപ്പം ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി മടങ്ങുമ്പോഴായിരുന്നു അപകടം. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ റോഡിലേക്ക് വീണ ഉഷാകുമാരിയുടെ തലയിലുടെ ലോറിയുടെ ടയർ കയറി ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു. സംഭവസ്ഥലത്ത് വച്ച് തന്നെ ഉഷാകുമാരി മരിച്ചു.
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