Palakkad Murder: കഞ്ചിക്കോട് യുവാവിനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് കൊലപാതകം; സഹോദരൻ കസ്റ്റഡിയിൽ

പാലക്കാട്: കഞ്ചിക്കോട് വീടിനുള്ളിൽ യുവാവിനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവം കൊലപാതകമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കഞ്ചിക്കോട് വാട്ടർ ടാങ്ക് ജംങ്ഷൻ ഓൾഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് തെരുവിലെ ആർ. ബാബു (35) ആണ് മരിച്ചത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബാബുവിന്റെ സഹോദരൻ സതീഷിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടരയോടെയാണ് ബാബുവിനെ കിടപ്പുമുറിയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. പുറത്തുപോയിരുന്ന അമ്മ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴാണ് മൃതദേഹം കണ്ടത്. മരണത്തിൽ ബന്ധുക്കൾ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പോലീസ് ഇൻക്വിസ്റ്റ് നടത്തി മൃതദേഹം ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ നടത്തിയ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിലാണ് മരണകാരണം നെഞ്ചിലേറ്റ ശക്തമായ മർദ്ദനമാണെന്ന് വ്യക്തമായത്.
ബുധനാഴ്ച രാവിലെ സഹോദരങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് മദ്യപിച്ചിരുന്നതായും ഇതിനിടെയുണ്ടായ തർക്കമാണ് സംഘർഷത്തിൽ കലാശിച്ചതെന്നും പോലീസ് കണ്ടെത്തി. വാക്കുതർക്കത്തിനിടെ ബാബുവിന് മർദ്ദനമേറ്റതായി പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വാളയാർ ഇൻസ്പെക്ടർ എൻ.എസ്. രാജീവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്.
