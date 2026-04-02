Shobha Surendran: 'പിഷാരടി സ്ത്രീ വിരുദ്ധ പരാമർശം നടത്തി, വേട്ടക്കാരനൊപ്പമാണ് അദ്ദേഹം'; രമേഷ് പിഷാരടിയെ ബിജെപി പ്രവർത്തകർ തടഞ്ഞതിൽ ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ

പാലക്കാട്: യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി രമേഷ് പിഷാരടിയെ പ്രചാരണത്തിനിടെ ബിജെപി പ്രവർത്തകർ തടഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് എൻഡിഎ സ്ഥാനാർത്ഥി ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ. പിഷാരടിയുടെ സ്ത്രീവരുദ്ധ പരാമർശത്തെ തുടർന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ തടഞ്ഞതെന്നായിരുന്നു ശോഭ സുരേന്ദ്ര പറഞ്ഞത്. സ്ത്രീകൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ അത് വ്യക്തിപരമായ കാര്യമാണെന്നായിരുന്നു പിഷാരടി പറഞ്ഞതെന്നും അത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
വേട്ടക്കാരനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന സമീപനമാണ് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി പിഷാരടിയുടേത്. അതുകൊണ്ടാണ് അമ്മമാർ പ്രതിഷേധിക്കുകയും തടയുകയും ചെയ്തതെന്ന് ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമർശത്തിൽ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി മാപ്പ് പറയണം. പാലക്കാട്ടെ കോണ്ഗ്രസ് കൗണ്സിലർ പ്രശോഭിനെ പോലീസ് എന്തുകൊണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നും ശോഭ ചോദിച്ചു. പ്രശോഭിനെതിരെ ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷന് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ വടക്കന്തറയിലെത്തിയപ്പോഴാണ് രമേഷ് പിഷാരടിയെയും സംഘത്തെയും ബിജെപി പ്രവർത്തകർ തടഞ്ഞത്. ബിജെപി കൗൺസിലർ സിന്ധു രാജന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പിഷാരടിയെ തടഞ്ഞത്. ബിജെപി ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മറ്റ് പാർട്ടിക്കാർ വോട്ടുചോദിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണെന്നായിരുന്നു പിഷാരടിയുടെ പ്രതികരണം. വടക്കുന്തറ അമ്പലത്തിന് പുറകുവശത്തുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പിഷാരടിയെ ഒരു അമ്മ ക്ഷണിക്കുകയും തുടർന്ന് അവിടേക്ക് നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് ബിജെപിക്കാർ ഇവരെ തടഞ്ഞതെന്ന് പിഷാരടി പറഞ്ഞു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.