Student Suicide: പാലക്കാട് ഒൻപതാം ക്ലാസുകാരൻ്റെ ആത്മഹത്യ; വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകി കുടുംബം

പാലക്കാട്: കണ്ണാടി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഒൻപതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയായ അർജുൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടിക്ക് പരാതി നൽകി കുടുംബം. നിലവിൽ നടക്കുന്ന അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതുവരെ അധ്യാപികയുടെ സസ്പെൻഷൻ തുടരണം എന്ന് കുടുംബം ആവശ്യപ്പെട്ടു. അധ്യാപികക്ക് അനുകൂലമായി മൊഴി നൽകാൻ മറ്റ് വിദ്യാർഥികളെ പ്രേരിപ്പിച്ചതായി കുടുംബം അവകാശപ്പെട്ടു. ഡിഇഒക്കെതിരെയും സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻ്റിന് എതിരെയും നടപടി എടുക്കണമെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു.
കഴിഞ്ഞമാസം പതിനാലാം തീയതിയാണ് കണ്ണാടി ഹയര് സെക്കന്ഡറി സ്കൂളിലെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്ത്ഥിയായ അര്ജുന് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കുട്ടികള് തമ്മിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചതിന്റെ പേരിൽ അധ്യാപിക അര്ജുനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെന്നും, ജയിലിൽ പോകേണ്ടിവരുമെന്ന് അധ്യാപിക ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും കുടുംബം ആരോപിച്ചിരിന്നു. സ്കൂളിലെ പ്രതിക്ഷേധത്തെ തുടർന്ന്, വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ നിര്ദ്ദേശപ്രകാരം ക്ലാസ് അധ്യാപിക ആശയെയും അധ്യാപികയെ അനുകൂലിച്ചു സംസാരിച്ച പ്രധാന അധ്യാപിക ലിസിയെയും സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ഉന്നതെതല അന്വേഷണം നടത്തി ടീച്ചര്മാര് കുറ്റക്കാരല്ല എന്ന് തെളിയും വരെ സസ്പെന്ഷന് നീളും എന്നായിരുന്നു അന്ന് മാനേജ്മെന്റ് അറിയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ പ്രധാന അധ്യാപിക നിലവിൽ സ്കൂളിൽ തിരിച്ചെത്തി. ഡിഇഒയുടെ റിപ്പോര്ട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി എന്നാണ് മാനേജ്മെന്റ് വിശദീകരണം. എന്നാല് നിയമപ്രകാരം ഡിഡിഇ അനുമതി ഇല്ലാതെ നിര്ദേശം നല്കാന് ഡിഇഒക്ക് അധികാരമില്ല. അത്തരമൊരു നിര്ദ്ദേശം നല്കിയിട്ടില്ലെന്ന് ഡിഡിഇ വ്യക്തമാക്കി. ഇതെ തുടർന്നാണ് കുടുംബം മന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകിയത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.