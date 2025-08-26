English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Stray Dog Attack: പാലക്കാട് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് തെരുവ് നായയുടെ കടിയേറ്റു

Stray Dog Attack: പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയ വിദ്യാർത്ഥിയെ തെരുവുനായ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Aug 26, 2025, 08:30 PM IST
  • ഷൊർണൂരിൽ ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെയാണ് സംഭവം.
  • ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളായ മുഹമ്മദ് സാജിത്-വഷിമ ദമ്പതികളുടെ മകൻ മുഹമ്മദ് ഫയിക്കിനാണ് (9) കടിയേറ്റത്

Trending Photos

Kerala Gold Rate 26 August 2025: സ്വർണവില വീണ്ടും കുതിക്കുന്നു; ഇന്ന് വർധിച്ചത് 400 രൂപ!
10
Gold price today
Kerala Gold Rate 26 August 2025: സ്വർണവില വീണ്ടും കുതിക്കുന്നു; ഇന്ന് വർധിച്ചത് 400 രൂപ!
Kerala Lottery Result Today 26 August 2025: ഒരു കോടി നേടിയത് ഭാഗ്യവാനോ? ഭാഗ്യവതിയോ? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Sthree Sakthi Lottery
Kerala Lottery Result Today 26 August 2025: ഒരു കോടി നേടിയത് ഭാഗ്യവാനോ? ഭാഗ്യവതിയോ? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Onam 2025: ഓണഫലം 2025: ഓണം മുതൽ ബമ്പർ യോഗം; ഇവരെയിനി പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല!
8
Onam 2025
Onam 2025: ഓണഫലം 2025: ഓണം മുതൽ ബമ്പർ യോഗം; ഇവരെയിനി പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല!
Todays Horoscope: തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അനുകൂല ദിനം, മകരം രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അനുകൂല ദിനം, മകരം രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Stray Dog Attack: പാലക്കാട് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് തെരുവ് നായയുടെ കടിയേറ്റു

പാലക്കാട്: സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് തെരുവ് നായയുടെ കടിയേറ്റു. ഷൊർണൂരിൽ ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെയാണ് സംഭവം. ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളായ മുഹമ്മദ് സാജിത്-വഷിമ ദമ്പതികളുടെ മകൻ മുഹമ്മദ് ഫയിക്കിനാണ് (9) കടിയേറ്റത്. പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയ വിദ്യാർത്ഥിയെ തെരുവുനായ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. കുട്ടിയുടെ കയ്യിലാണ് തെരുവുനായയുടെ കടിയേറ്റ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റത്.

Add Zee News as a Preferred Source

ഷൊർണൂർ എസ്എംബി ജംങ്ഷനിലെ സ്വകാര്യ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിയെയാണ് തെരുവുനായ ആക്രമിച്ചത്. പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് അമ്മയോടൊപ്പം വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയെ തെരുവുനായ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ആദ്യം ഷൊർണൂർ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലും പിന്നീട് തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലും വിദ്യാർത്ഥി ചികിത്സ തേടിയിരിക്കുകയാണ്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

stray dog attackPalakkadstudent attacked

Trending News