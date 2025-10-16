Palakkad Student Death: പതിനാലുകാരൻ്റെ ആത്മഹത്യയിൽ സസ്പെൻഷൻ നടപടി സ്വീകരിച്ച് മാനേജ്മെൻ്റ്

പാലക്കാട്: ഒൻപതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ നടപടിയുമായ് സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻ്റ്. ക്ലാസ് ടീച്ചർ ആശ, പ്രധാന അധ്യാപിക ലിസി എന്നിവരെയാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. ക്ലാസ് ടീച്ചർക്കെതിരെ കുടുംബം അടക്കം രംഗത്തെത്തി. ഡിഇഒ യുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് നടപടി. കണ്ണാടി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ നാല് ദിവസത്തേക്ക് അടച്ചിടും.
പാലക്കാട് പല്ലൻചാത്തന്നൂരിൽ പതിനാലുകാരനായ അർജുനൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധം വർധിച്ചു വരികയാണ്.
