Pandalam Bus Stand: പന്തളം ബസ് സ്റ്റാന്റിന് 'സ്വാമി അയ്യപ്പൻ' എന്ന് പേരിട്ട് നഗരസഭ

പത്തനംതിട്ട: പന്തളത്ത് പുതുക്കി പണിയുന്ന പുതിയ ബസ് സ്റ്റാന്റിന് 'സ്വാമി അയ്യപ്പൻ' എന്ന് പേരിട്ട് നഗരസഭ. ഇന്നലെ ചേർന്ന കൗൺസിൽ യോഗത്തിലാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായത്. ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും ഏകകണ്ഠമായാണ് ഈ പേര് അംഗീകരിച്ചത്. ഈ മാസം 30ന് വൈകിട്ട് 4ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ജോർജ് കുര്യൻ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. 2023 ഓഗസ്റ്റ് 17നായിരുന്നു സ്റ്റാൻഡിന്റെ നിർമാണോദ്ഘാടനം. രണ്ട് വർഷം പിന്നിടുമ്പോഴാണ് ജോലികൾ അവസാനഘട്ടത്തില് എത്തുന്നത്. നിർമാണജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ആർടിഎ സമിതിയുടെ അനുമതി കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ബസ് സർവീസുകൾ ഇവിടെ നിന്നു തുടങ്ങാൻ കഴിയൂ. ഇത് രണ്ടും 30ന് മുൻപ് നടപ്പാകില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
