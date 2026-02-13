Pangode Military Camp: പാങ്ങോട് സൈനിക ക്യാമ്പിൽ വൻ മോഷണം; രണ്ട് കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ആനക്കൊമ്പുകൾ മോഷണം പോയി

തിരുവനന്തപുരം: പാങ്ങോട് സൈനിക ക്യാമ്പിൽ മോഷണം. രണ്ട് കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ആനക്കൊമ്പുകൾ മോഷണം പോയി. ഓഫീസേഴ്സ് ക്ലബിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ആനക്കൊമ്പുകളാണ് മോഷണം പോയിരിക്കുന്നത്. ബുധനാഴ്ച രാത്രി ക്യാമ്പിൽ ഡിജെ പാർട്ടി സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു.
ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലൈറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും പുറത്ത് നിന്ന് ആളുകൾ വന്നിരുന്നു. 18 പേരാണ് പുറത്ത് നിന്ന് എത്തിയത്. ഇതിന് ശേഷമാണ് ആനക്കൊമ്പുകൾ കാണാതായതെന്നാണ് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
പൂജപ്പുര പോലീസ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. മിലിട്ടറി ഇന്റലിജൻസും സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുറത്ത് നിന്ന് എത്തിയ ആളുകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് നിലവിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത്.
സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പോലീസ് പരിശോധിക്കുകയാണ്. സംസ്ഥാന സർക്കാർ 1929ൽ സൈന്യത്തിന് കൈമാറിയ ആനക്കൊമ്പുകളാണ് മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. വ്യാഴാഴ്ച പോലീസ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
