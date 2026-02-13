English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Pangode Military Camp: പാങ്ങോട് സൈനിക ക്യാമ്പിൽ വൻ മോഷണം; രണ്ട് കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ആനക്കൊമ്പുകൾ മോഷണം പോയി

Pangode Military Camp: പാങ്ങോട് സൈനിക ക്യാമ്പിൽ വൻ മോഷണം; രണ്ട് കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ആനക്കൊമ്പുകൾ മോഷണം പോയി

Pangode Military Camp Theft: ബുധനാഴ്ച രാത്രി ക്യാമ്പിൽ ഡിജെ പാർട്ടി സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലൈറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും പുറത്ത് നിന്ന് ആളുകൾ വന്നിരുന്നു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 13, 2026, 11:46 AM IST
  • പുറത്ത് നിന്ന് എത്തിയ ആളുകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് നിലവിൽ അന്വേഷണം പുരോ​ഗമിക്കുന്നത്
  • സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പോലീസ് പരിശോധിക്കുകയാണ്

Read Also

  1. Theft: ക്ഷേത്രത്തിലെ വിളക്കുകൾ മോഷ്ടിച്ചു; അച്ഛനും മകനും പിടിയിൽ

Trending Photos

Gold Price Today: സ്വർണവിലയിൽ കുറവ്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 2000ന് അടുത്ത്
7
Gold price
Gold Price Today: സ്വർണവിലയിൽ കുറവ്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 2000ന് അടുത്ത്
Gold Rate Kerala Today: രാവിലെ കുറഞ്ഞതും ചേർത്ത് വൈകിട്ട് കൂടി; ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില എത്ര?
6
Gold price
Gold Rate Kerala Today: രാവിലെ കുറഞ്ഞതും ചേർത്ത് വൈകിട്ട് കൂടി; ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില എത്ര?
Gold Rate Today February 12: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം
7
Gold rate today
Gold Rate Today February 12: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം
Horoscope Today 12 February 2026: മേടം മുതൽ മീനം വരെയുള്ള രാശിക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
12
Horoscope 2026
Horoscope Today 12 February 2026: മേടം മുതൽ മീനം വരെയുള്ള രാശിക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Pangode Military Camp: പാങ്ങോട് സൈനിക ക്യാമ്പിൽ വൻ മോഷണം; രണ്ട് കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ആനക്കൊമ്പുകൾ മോഷണം പോയി

തിരുവനന്തപുരം: പാങ്ങോട് സൈനിക ക്യാമ്പിൽ മോഷണം. രണ്ട് കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ആനക്കൊമ്പുകൾ മോഷണം പോയി. ഓഫീസേഴ്സ് ക്ലബിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ആനക്കൊമ്പുകളാണ് മോഷണം പോയിരിക്കുന്നത്. ബുധനാഴ്ച രാത്രി ക്യാമ്പിൽ ഡിജെ പാർട്ടി സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു.

Add Zee News as a Preferred Source

ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലൈറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും പുറത്ത് നിന്ന് ആളുകൾ വന്നിരുന്നു. 18 പേരാണ് പുറത്ത് നിന്ന് എത്തിയത്. ഇതിന് ശേഷമാണ് ആനക്കൊമ്പുകൾ കാണാതായതെന്നാണ് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

പൂജപ്പുര പോലീസ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. മിലിട്ടറി ഇന്റലിജൻസും സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുറത്ത് നിന്ന് എത്തിയ ആളുകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് നിലവിൽ അന്വേഷണം പുരോ​ഗമിക്കുന്നത്.

സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പോലീസ് പരിശോധിക്കുകയാണ്. സംസ്ഥാന സർക്കാർ 1929ൽ സൈന്യത്തിന് കൈമാറിയ ആനക്കൊമ്പുകളാണ് മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. വ്യാഴാഴ്ച പോലീസ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Pangode Military CampPangode Military Camp Theft

Trending News