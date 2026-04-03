Pannyan Raveendran: സിപിഐ നേതാവ് പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രൻ പ്രസംഗിക്കുന്നതിനിടെ കുഴഞ്ഞുവീണു

പാലക്കാട്: പാലക്കാട് അട്ടപ്പാടിയിൽ നടന്ന എൽഡിഎഫ് റാലിക്കിടെ സി.പി.ഐ മുതിർന്ന നേതാവ് പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രൻ കുഴഞ്ഞുവീണു. പുതൂർ പഞ്ചായത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ടത്. ഉടൻതന്നെ സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന പ്രവർത്തകർ അദ്ദേഹത്തെ പുതൂർ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിച്ചു.
പരിശോധനയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്നും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും ആശുപത്രി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. രക്തസമ്മർദം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ സാധാരണ നിലയിലാണ്. രാവിലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരുന്നതാണ് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യത്തിന് കാരണമായതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. നിലവിൽ അദ്ദേഹം ആശുപത്രിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.
