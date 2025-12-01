English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Parliament: പാർലമെൻ്റ് ശൈത്യകാല സമ്മേളനത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കം; 13 ബില്ലുകൾ അവതരിപ്പിക്കും; ഡിസംബർ 19 ന് അവസാനിക്കും

Parliament: പാർലമെൻ്റ് ശൈത്യകാല സമ്മേളനത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കം; 13 ബില്ലുകൾ അവതരിപ്പിക്കും; ഡിസംബർ 19 ന് അവസാനിക്കും

പാർലമെൻ്റ് ശൈത്യകാല സമ്മേളനത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കം. സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി മാധ്യമങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 1, 2025, 11:21 AM IST
  • ഡിസംബർ 19 ന് അവസാനിക്കുന്ന സമ്മേളനം, സമീപകാലത്തെ ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ സമ്മേളനമാണ്.
  • 13 ബില്ലുകളാണ് സമ്മേളനത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുക.
  • എസ്ഐആർ. ലേബർ കോഡ്, വായു മലിനീകരണം എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രതിപക്ഷം ചർച്ച ആവശ്യപ്പെടും.

Read Also

  1. Parliament Session: ചോദ്യോത്തര വേള ഒഴിവാക്കാന്‍ കേന്ദ്രം, ജനാധിപത്യത്തെ കശാപ്പു ചെയ്യുന്നുവെന്ന് പ്രതിപക്ഷം...

Trending Photos

Benefits of washing feet: ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് കാലുകൾ കഴുകാറുണ്ടോ? ഈ ​ഗുണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും‌...
5
Vastu Tips
Benefits of washing feet: ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് കാലുകൾ കഴുകാറുണ്ടോ? ഈ ​ഗുണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും‌...
Dec 1 Love horoscope: ഇന്നത്തെ പ്രണയഫലം: ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങൾ!
12
Love Horoscope
Dec 1 Love horoscope: ഇന്നത്തെ പ്രണയഫലം: ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങൾ!
Gold Rate Kerala Today: ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ തന്നെ! സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ തന്നെ! സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല...
Gold Rate Kerala Today: മാസത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലേ വില മുകളിലേക്ക്! സ്വർണനിരക്ക് ഇന്ന് കൂടിയത് ഇത്രയും...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: മാസത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലേ വില മുകളിലേക്ക്! സ്വർണനിരക്ക് ഇന്ന് കൂടിയത് ഇത്രയും...
Parliament: പാർലമെൻ്റ് ശൈത്യകാല സമ്മേളനത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കം; 13 ബില്ലുകൾ അവതരിപ്പിക്കും; ഡിസംബർ 19 ന് അവസാനിക്കും

ഡൽഹി: പാർലമെൻ്റ് ശൈത്യകാല സമ്മേളനത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കം. സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി മാധ്യമങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു. സമ്മേളനം രാജ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഊർജമാകണമെന്നും, വികസനമാണ് സർക്കാരിന്റെ അജണ്ടയെന്നും വളർച്ചയുടെ പുതിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് സർക്കാരിനൊപ്പം പ്രതിപക്ഷവും സഹകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബീഹാർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ശക്തി വ്യക്തമാക്കിയെന്നും , തോൽവിയുടെ അസ്വസ്ഥതയിൽ നിന്ന് പ്രതിപക്ഷം പുറത്തു വരണമെന്നും അനാവശ്യ ബഹളമില്ലാതെ നടപടികളോട് സഹകരിക്കണമെന്നും മോദി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Add Zee News as a Preferred Source

ഡിസംബർ 19 ന് അവസാനിക്കുന്ന സമ്മേളനം, സമീപകാലത്തെ ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ സമ്മേളനമാണ്. 13 ബില്ലുകളാണ് സമ്മേളനത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുക.  വന്ദേമാതരം 150ാം വാർഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് പ്രത്യേക ചർച്ചയുണ്ടാകും. ഡൽഹി സ്ഫോടനം. എസ്ഐആർ. ലേബർ കോഡ്, വായു മലിനീകരണം എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രതിപക്ഷം ചർച്ച ആവശ്യപ്പെടും. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

Parliament's Winter SessionPM Modi

Trending News