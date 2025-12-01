Parliament: പാർലമെൻ്റ് ശൈത്യകാല സമ്മേളനത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കം; 13 ബില്ലുകൾ അവതരിപ്പിക്കും; ഡിസംബർ 19 ന് അവസാനിക്കും

ഡൽഹി: പാർലമെൻ്റ് ശൈത്യകാല സമ്മേളനത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കം. സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി മാധ്യമങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു. സമ്മേളനം രാജ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഊർജമാകണമെന്നും, വികസനമാണ് സർക്കാരിന്റെ അജണ്ടയെന്നും വളർച്ചയുടെ പുതിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് സർക്കാരിനൊപ്പം പ്രതിപക്ഷവും സഹകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബീഹാർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ശക്തി വ്യക്തമാക്കിയെന്നും , തോൽവിയുടെ അസ്വസ്ഥതയിൽ നിന്ന് പ്രതിപക്ഷം പുറത്തു വരണമെന്നും അനാവശ്യ ബഹളമില്ലാതെ നടപടികളോട് സഹകരിക്കണമെന്നും മോദി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഡിസംബർ 19 ന് അവസാനിക്കുന്ന സമ്മേളനം, സമീപകാലത്തെ ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ സമ്മേളനമാണ്. 13 ബില്ലുകളാണ് സമ്മേളനത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുക. വന്ദേമാതരം 150ാം വാർഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് പ്രത്യേക ചർച്ചയുണ്ടാകും. ഡൽഹി സ്ഫോടനം. എസ്ഐആർ. ലേബർ കോഡ്, വായു മലിനീകരണം എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രതിപക്ഷം ചർച്ച ആവശ്യപ്പെടും.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.