  • Party Fund: 'പാർട്ടി ഫണ്ട് വെട്ടിച്ചു, രക്തസാക്ഷി ഫണ്ടിലും തിരിമറി'; പയ്യന്നൂർ എംഎൽഎക്കെതിരെ സിപിഎം നേതാവ് രംഗത്ത്

Party Fund: 'പാർട്ടി ഫണ്ട് വെട്ടിച്ചു, രക്തസാക്ഷി ഫണ്ടിലും തിരിമറി'; പയ്യന്നൂർ എംഎൽഎക്കെതിരെ സിപിഎം നേതാവ് രംഗത്ത്

CPM Party Fund: മധുസൂദനൻ ഏരിയ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ പാർട്ടി ഫണ്ടുകളിൽ വലിയ തോതിലുള്ള അഴിമതി നടന്നുവെന്നാണ് വെളിപ്പെടുത്തൽ.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 23, 2026, 08:01 PM IST
  • സി.വി. ധനരാജിന്റെ കുടുംബത്തിനായി സമാഹരിച്ച തുകയിൽ നിന്ന് 46 ലക്ഷം രൂപ വകമാറ്റി
  • ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിനായി നടത്തിയ പിരിവിൽ 72 ലക്ഷം രൂപയുടെ അഴിമതി നടന്നു

കണ്ണൂർ: പയ്യന്നൂർ എംഎൽഎയും സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗവുമായ ടി.ഐ. മധുസൂദനനെതിരെ ​ഗുരുതര സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് ആരോപിച്ച് മുൻ ഏരിയ സെക്രട്ടറി വി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ രംഗത്ത്. മധുസൂദനൻ ഏരിയ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ പാർട്ടി ഫണ്ടുകളിൽ വലിയ തോതിലുള്ള അഴിമതി നടന്നുവെന്നാണ് വെളിപ്പെടുത്തൽ.

രക്തസാക്ഷി ധനരാജ് ഫണ്ട്, ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് നിർമ്മാണ ഫണ്ട്, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫണ്ട് എന്നിവയിൽ കോടികളുടെ ക്രമക്കേട് നടന്നതായി അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. സി.വി. ധനരാജിന്റെ കുടുംബത്തിനായി സമാഹരിച്ച തുകയിൽ നിന്ന് 46 ലക്ഷം രൂപ വകമാറ്റിയെന്നും, ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിനായി നടത്തിയ പിരിവിൽ 72 ലക്ഷം രൂപയുടെ അഴിമതി നടന്നെന്നുമാണ് പ്രധാന ആരോപണം.

2021-ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫണ്ടിൽ മാത്രം ഒരുകോടി ഒമ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ തിരിമറി നടന്നതായും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സഹകരണ ജീവനക്കാർ നൽകിയ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള 70 ലക്ഷം രൂപ വരവു വെച്ചിട്ടില്ലെന്നും, വ്യാജ രസീതുകൾ അച്ചടിച്ചാണ് തുക തട്ടിയെടുത്തതെന്നും കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ആരോപിക്കുന്നു.

കൂടാതെ, റൂറൽ ബാങ്കിന് വേണ്ടി മധുസൂദനന്റെ ബന്ധുവിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഡാറ്റാ ബാങ്കിൽ പെട്ട ഭൂമി ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി ബാങ്കിനെ നഷ്ടത്തിലാക്കിയ കാര്യവും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി. ഇത്തരം ഗുരുതരമായ ക്രമക്കേടുകൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടും നടപടി ഉണ്ടായില്ലെന്നും ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് സമാഹരിച്ച പണത്തിൽ നടത്തിയ ഈ വഞ്ചന അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും വി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ വ്യക്തമാക്കി.

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

