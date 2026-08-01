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Pathanamthitta Rain Updates: പത്തനംതിട്ടയിൽ താഴ്ന്ന മേഖലകൾ വെള്ളത്തിനടിയിൽ; റാന്നിയിൽ സ്ഥിതി ​ഗുരുതരം, പമ്പയിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നു, രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഡിങ്കി ബോട്ടുകളിൽ

കനത്ത മഴയിലുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ തുടർന്ന് റാന്നി ടൌണ്ർ ഏകദേഹം ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥിതിയിലാണ്.

Written ByKarthika V
Published: Aug 01, 2026, 10:45 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 10:45 AM IST
Pathanamthitta Rain Updates: പത്തനംതിട്ടയിൽ താഴ്ന്ന മേഖലകൾ വെള്ളത്തിനടിയിൽ; റാന്നിയിൽ സ്ഥിതി ​ഗുരുതരം, പമ്പയിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നു, രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഡിങ്കി ബോട്ടുകളിൽ
Image Credit: Flood | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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Pathanamthitta Rain Updates: പത്തനംതിട്ടയിൽ താഴ്ന്ന മേഖലകൾ വെള്ളത്തിനടിയിൽ; റാന്നിയിൽ സ്ഥിതി ​ഗുരുതരം, പമ്പയിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നു, രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഡിങ്കി ബോട്ടുകളിൽ
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