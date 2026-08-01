/Pathanamthitta Rain Updates: പത്തനംതിട്ടയിൽ താഴ്ന്ന മേഖലകൾ വെള്ളത്തിനടിയിൽ; റാന്നിയിൽ സ്ഥിതി ​ഗുരുതരം, പമ്പയിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നു, രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഡിങ്കി ബോട്ടുകളിൽ

പത്തനംതിട്ട: സംസ്ഥാനത്ത് പെയ്യുന്ന കനത്ത മഴയിൽ റാന്നിയിലെ സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരം. റാന്നി ടൗൺ ഒറ്റപ്പെട്ട് പോയ അവസ്ഥയാണ്. അപ്രതീക്ഷത മഴയിൽ കടുത്ത ദുരിതം നേരിടുകയാണ് റാന്നി വാസികൾ. പമ്പയിൽ അതിവേഗം ജലനിരപ്പ് ഉയരുകയാണ്. റാന്നി വടശ്ശേരിക്കര റോഡ് മുങ്ങിപ്പോയി. പലയിടത്തും ഒരുനില വീടിന്റെ പൊക്കത്തിൽ വെള്ളം കയറി. ടൗണിലെ കടകളിലും വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്. മേഖലയിലാകെ വൈദ്യുതി വിച്ഛേദിച്ചു.
പലരും വീടിന്റെ മുകൾ നിലയിലും മറ്റും അഭയം പ്രാപിച്ചു. ഇവരെ ഫയർഫോഴ്സ് വന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി. മിക്ക വീടുകളിലും ആളുകൾ ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയ അവസ്ഥയിലാണ്. രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഡിങ്കി ബോട്ടുകളിലാണ് ആളുകളെ മാറ്റുന്നത്. സ്ഥലത്തേക്ക് കൂടുതൽ ബോട്ടുകൾ എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അരമണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് പലയിടങ്ങളിലും വെള്ളം കയറിയത്. വടശേരിയിൽ 24 മണിക്കൂറിൽ 339 MM മഴയാണ് പെയ്തത്.
റെഡ് അലർട്ട്
എട്ട് ജില്ലകളിലാണ് ഇന്ന് റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാസർകോട്, കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, മലപ്പുറം, ഇടുക്കി, കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഇന്ന് അതിതീവ്ര മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യത പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. പാലക്കാട്, തൃശൂർ, എറണാകുളം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചു. 9 ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിതീവ്ര മഴയ്ക്കിള്ള സാധ്യത പ്രവചിച്ചതോടെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
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