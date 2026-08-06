/Pocso Case: പത്തനംതിട്ടയിൽ പത്താംക്ലാസുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ പിതാവടക്കം ഏഴ് പ്രതികൾ; രണ്ട് പേർ അറസ്റ്റിൽ

പത്തനംതിട്ട: പത്തനംതിട്ടയിൽ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനി ക്രൂരമായ ലൈംഗിക പീഡനത്തിനിരയായി. പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവ് ഉൾപ്പെടെ ഏഴുപേർക്കെതിരെയാണ് പരാതി ഉയർന്നത്.
സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മലയാലപ്പുഴ പോലീസ് രണ്ടുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇവർ താമസിക്കുന്ന വാടകവീടിന്റെ ഉടമയും ഇവിടെത്തന്നെ താമസിക്കുന്ന മറ്റൊരു വ്യക്തിയുമാണ് നിലവിൽ പിടിയിലായിട്ടുള്ളത്.
ആകെ ഏഴ് കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഏഴുപേരെ പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ അറസ്റ്റ് ഉടനുണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന. പെൺകുട്ടി ഏഴാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് സ്വന്തം പിതാവിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി ഉപദ്രവമുണ്ടാകുന്നത്.
നിലവിൽ വിദേശത്തുള്ള ഇയാളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾ പോലീസ് ആരംഭിച്ചു. സഹപാഠികളോട് കുട്ടി നേരിട്ട ദുരനുഭവം വെളിപ്പെടുത്തിയതോടെയാണ് വിവരം പുറത്തറിയുന്നത്.
തുടർന്ന് ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി (സിഡബ്ല്യുസി) ഇടപെടുകയും കേസ് പോലീസിന് കൈമാറുകയുമായിരുന്നു. നിലവിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്ന മലയാലപ്പുഴ പോലീസ്, രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകളിലൊന്ന് പെരുനാട് പോലീസിന് കൈമാറും.
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