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Pocso Case: പത്തനംതിട്ടയിൽ പത്താംക്ലാസുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ പിതാവടക്കം ഏഴ് പ്രതികൾ; രണ്ട് പേർ അറസ്റ്റിൽ

Pathanamthitta Pocso Case: ഇവർ താമസിക്കുന്ന വാടകവീടിന്റെ ഉടമയും ഇവിടെത്തന്നെ താമസിക്കുന്ന മറ്റൊരു വ്യക്തിയുമാണ് നിലവിൽ പിടിയിലായിട്ടുള്ളത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Aug 06, 2026, 01:52 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 01:52 PM IST
Pocso Case: പത്തനംതിട്ടയിൽ പത്താംക്ലാസുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ പിതാവടക്കം ഏഴ് പ്രതികൾ; രണ്ട് പേർ അറസ്റ്റിൽ
Image Credit: File

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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Pocso Case: പത്തനംതിട്ടയിൽ പത്താംക്ലാസുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ പിതാവടക്കം ഏഴ് പ്രതികൾ; രണ്ട് പേർ അറസ്റ്റിൽ
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