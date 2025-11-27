പത്തനംതിട്ട: തൂമ്പാക്കുളത്ത് ഓട്ടോ മറിഞ്ഞ് രണ്ട് കുട്ടികൾ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ഓട്ടോ ഡ്രൈവര്ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. പാമ്പിനെ കണ്ട് ഓട്ടോ വെട്ടിച്ചതാണെന്നാണ് ഡ്രൈവര്.
ഇന്നലെ വൈകിട്ടോടെയാണ് തൂമ്പാക്കുളത്ത് സ്കൂൾ കുട്ടികളുമായി പോയ ഓട്ടോറിക്ഷ മറിഞ്ഞ് രണ്ട് കുട്ടികൾ മരിച്ചത്. ആദിലക്ഷ്മി (8), യദു കൃഷ്ണ (4) എന്നിവരാണ് അപകടത്തിൽ മരിച്ചത്. മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട തിരച്ചിലിനൊടുവിലാണ് യദു കൃഷ്ണന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.
Also Read: Pathanamthitta Auto Accident: കാത്തിരിപ്പ് വിഫലം, മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട തിരച്ചിലിൽ 4 വയസുകാരന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി; പത്തനംതിട്ട അപകടത്തിൽ മരണം രണ്ടായി
സ്കൂൾ കുട്ടികളുമായി പോയ ഓട്ടോറിക്ഷ പാമ്പിനെ കണ്ട് വെട്ടിച്ചപ്പോൾ നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിയുകയായിരുന്നു. പത്തനംതിട്ട കരുമാൻതോട് ശ്രീനാരായണ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളാണ് ഓട്ടോയിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഓട്ടോയിൽ ആറ് കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. പരിക്കേറ്റ കുട്ടികളും ഓട്ടോ ഡ്രൈവറും ചികിത്സയിലാണ്.
