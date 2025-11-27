English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Pathanamthitta Accident News: പത്തനംതിട്ടയില്‍ ഓട്ടോ മറിഞ്ഞ് കുട്ടികൾ മരിച്ച സംഭവം; ഓട്ടോ ഡ്രൈവര്‍ക്കെതിരെ കേസ്

Pathanamthitta Accident News: പത്തനംതിട്ടയില്‍ ഓട്ടോ മറിഞ്ഞ് കുട്ടികൾ മരിച്ച സംഭവം; ഓട്ടോ ഡ്രൈവര്‍ക്കെതിരെ കേസ്

രണ്ട് കുട്ടികളുടെ ജീവൻ നഷ്ടമാകാൻ കാരണമായ അപകടത്തിൽ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 27, 2025, 11:04 AM IST
  • ഇന്നലെ വൈകിട്ടോടെയാണ് തൂമ്പാക്കുളത്ത് സ്കൂൾ കുട്ടികളുമായി പോയ ഓട്ടോറിക്ഷ മറിഞ്ഞ് രണ്ട് കുട്ടികൾ മരിച്ചത്.
  • ആദിലക്ഷ്മി (8), യദു കൃഷ്ണ (4) എന്നിവരാണ് അപകടത്തിൽ മരിച്ചത്.

Read Also

  1. Pathanamthitta Accident News: പത്തനംതിട്ടയിൽ ഓട്ടോ തോട്ടിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് അപകടം; ഒരു കുട്ടി മരിച്ചു

Trending Photos

Samasaptaka Yog 2025: സമസപ്തകയോഗത്തിലൂടെ ഈ രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങൾ! നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
6
Samasaptaka Yog
Samasaptaka Yog 2025: സമസപ്തകയോഗത്തിലൂടെ ഈ രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങൾ! നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
Today&#039;s horoscope: ചിങ്ങം രാശിക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ വന്നുചേരും, ഇടവം രാശി ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കണം; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
13
Horoscope Today
Today's horoscope: ചിങ്ങം രാശിക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ വന്നുചേരും, ഇടവം രാശി ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കണം; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറും; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറും; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Trigrahi Yoga: 200 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ത്രിഗ്രഹി യോഗം; പുതുവർഷത്തിൽ ഇവരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും
6
Trigrahi Yoga
Trigrahi Yoga: 200 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ത്രിഗ്രഹി യോഗം; പുതുവർഷത്തിൽ ഇവരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും
Pathanamthitta Accident News: പത്തനംതിട്ടയില്‍ ഓട്ടോ മറിഞ്ഞ് കുട്ടികൾ മരിച്ച സംഭവം; ഓട്ടോ ഡ്രൈവര്‍ക്കെതിരെ കേസ്

പത്തനംതിട്ട: തൂമ്പാക്കുളത്ത് ഓട്ടോ മറിഞ്ഞ് രണ്ട് കുട്ടികൾ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ഓട്ടോ ഡ്രൈവര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. പാമ്പിനെ കണ്ട് ഓട്ടോ വെട്ടിച്ചതാണെന്നാണ് ഡ്രൈവര്‍.

Add Zee News as a Preferred Source

ഇന്നലെ വൈകിട്ടോടെയാണ് തൂമ്പാക്കുളത്ത് സ്കൂൾ കുട്ടികളുമായി പോയ ഓട്ടോറിക്ഷ മറിഞ്ഞ് രണ്ട് കുട്ടികൾ മരിച്ചത്. ആദിലക്ഷ്മി (8), യദു കൃഷ്ണ (4) എന്നിവരാണ് അപകടത്തിൽ മരിച്ചത്. മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട തിരച്ചിലിനൊടുവിലാണ് യദു കൃഷ്ണന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. 

Also Read: Pathanamthitta Auto Accident: കാത്തിരിപ്പ്‌ വിഫലം, മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട തിരച്ചിലിൽ 4 വയസുകാരന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി; പത്തനംതിട്ട അപകടത്തിൽ മരണം രണ്ടായി

സ്കൂൾ കുട്ടികളുമായി പോയ ഓട്ടോറിക്ഷ പാമ്പിനെ കണ്ട് വെട്ടിച്ചപ്പോൾ നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിയുകയായിരുന്നു. പത്തനംതിട്ട കരുമാൻതോട് ശ്രീനാരായണ സ്‌കൂളിലെ കുട്ടികളാണ് ഓട്ടോയിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഓട്ടോയിൽ ആറ് കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. പരിക്കേറ്റ കുട്ടികളും ഓട്ടോ ഡ്രൈവറും ചികിത്സയിലാണ്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Pathanamthitta NewsAuto AccidentAccident newsപത്തനംതിട്ടഅപകട വാർത്ത

Trending News