English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Pathanamthitta Auto Accident: കാത്തിരിപ്പ്‌ വിഫലം, മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട തിരച്ചിലിൽ 4 വയസുകാരന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി; പത്തനംതിട്ട അപകടത്തിൽ മരണം രണ്ടായി

Pathanamthitta Auto Accident: കാത്തിരിപ്പ്‌ വിഫലം, മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട തിരച്ചിലിൽ 4 വയസുകാരന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി; പത്തനംതിട്ട അപകടത്തിൽ മരണം രണ്ടായി

ഏറെ നേരത്തെ തെരച്ചിലിനൊടുവിലാണ് യദു കൃഷ്ണന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 26, 2025, 09:18 PM IST
  • ഫയർഫോഴ്സ് ഏറെ നേരം നടത്തിയ തെരച്ചിലിനൊടുവിലാണ് യദുവിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.
  • കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

Read Also

  1. Pathanamthitta Accident News: പത്തനംതിട്ടയിൽ ഓട്ടോ തോട്ടിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് അപകടം; ഒരു കുട്ടി മരിച്ചു

Trending Photos

December Horoscope: വർഷത്തിലെ അവസാന മാസം; ഈ രാശിക്കാർ കാലെടുത്ത് വെക്കുന്നത് ഭാ​ഗ്യത്തേരിലേക്ക്
7
Astrology
December Horoscope: വർഷത്തിലെ അവസാന മാസം; ഈ രാശിക്കാർ കാലെടുത്ത് വെക്കുന്നത് ഭാ​ഗ്യത്തേരിലേക്ക്
Gold Rate Today November 26: കുതിപ്പ് തുടർന്ന് സ്വർണം; രണ്ട് ദിവസത്തിനിടെ വർധിച്ചത് 2000 രൂപ
7
Gold rate
Gold Rate Today November 26: കുതിപ്പ് തുടർന്ന് സ്വർണം; രണ്ട് ദിവസത്തിനിടെ വർധിച്ചത് 2000 രൂപ
Gold Rate Today: സ്വർണവില വീണ്ടും ഉയർന്നു, 93000 പിന്നിട്ടു; വർധിച്ചത് 1400 രൂപ
7
Gold rate
Gold Rate Today: സ്വർണവില വീണ്ടും ഉയർന്നു, 93000 പിന്നിട്ടു; വർധിച്ചത് 1400 രൂപ
Kerala DL-28 Lottery Result Today: ഇന്നത്ത് ഭാ​ഗ്യശാലി ആര്? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala DL-28 Lottery Result Today: ഇന്നത്ത് ഭാ​ഗ്യശാലി ആര്? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Pathanamthitta Auto Accident: കാത്തിരിപ്പ്‌ വിഫലം, മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട തിരച്ചിലിൽ 4 വയസുകാരന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി; പത്തനംതിട്ട അപകടത്തിൽ മരണം രണ്ടായി

പത്തനംതിട്ട: തൂമ്പാക്കുളത്ത് സ്കൂൾ കുട്ടികളുമായി പോയ ഓട്ടോറിക്ഷ മറിഞ്ഞുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മരണം രണ്ടായി. കാണാതായ നാലുവയസുകാരന്റെ മൃതദേഹവും കണ്ടെത്തി. മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട തിരച്ചിലിനൊടുവിലാണ് യദു കൃഷ്ണന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

അപകടം നടന്ന് അൽപം സമയം കഴിഞ്ഞാണ് കുട്ടിയെ കാണാനില്ലെന്ന വാർത്ത വരുന്നത്. തുടർന്ന് ഫയർഫോഴ്സ് ഏറെ നേരം നടത്തിയ തെരച്ചിലിനൊടുവിലാണ് യദുവിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. 

Also Read: Rapper Vedan in Hospital: റാപ്പർ വേടൻ തീവ്രപരിചരണ വിഭാ​ഗത്തിൽ; ദോഹയിലെ പരിപാടി മാറ്റിവച്ചു

സ്കൂൾ കുട്ടികളുമായി പോയ ഓട്ടോറിക്ഷ പാമ്പിനെ കണ്ട് വെട്ടിച്ചപ്പോൾ നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിയുകയായിരുന്നു. അപകടത്തിൽ നേരത്തെ എട്ട് വയസുകാരി ആദിലക്ഷ്മി മരിച്ചിരുന്നു. പത്തനംതിട്ട കരുമാൻതോട് ശ്രീനാരായണ സ്‌കൂളിലെ കുട്ടികളാണ് ഓട്ടോയിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഓട്ടോയിൽ ആറ് കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. പരിക്കേറ്റ കുട്ടികളെയും ഓട്ടോ ഡ്രൈവറെയും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Pathanamthitta accidentAuto AccidentSchool Students Accidentപത്തനംതിട്ടഓട്ടോ അപകടം

Trending News