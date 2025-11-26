Pathanamthitta Auto Accident: കാത്തിരിപ്പ്‌ വിഫലം, മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട തിരച്ചിലിൽ 4 വയസുകാരന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി; പത്തനംതിട്ട അപകടത്തിൽ മരണം രണ്ടായി

പത്തനംതിട്ട: തൂമ്പാക്കുളത്ത് സ്കൂൾ കുട്ടികളുമായി പോയ ഓട്ടോറിക്ഷ മറിഞ്ഞുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മരണം രണ്ടായി. കാണാതായ നാലുവയസുകാരന്റെ മൃതദേഹവും കണ്ടെത്തി. മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട തിരച്ചിലിനൊടുവിലാണ് യദു കൃഷ്ണന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.
അപകടം നടന്ന് അൽപം സമയം കഴിഞ്ഞാണ് കുട്ടിയെ കാണാനില്ലെന്ന വാർത്ത വരുന്നത്. തുടർന്ന് ഫയർഫോഴ്സ് ഏറെ നേരം നടത്തിയ തെരച്ചിലിനൊടുവിലാണ് യദുവിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.
സ്കൂൾ കുട്ടികളുമായി പോയ ഓട്ടോറിക്ഷ പാമ്പിനെ കണ്ട് വെട്ടിച്ചപ്പോൾ നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിയുകയായിരുന്നു. അപകടത്തിൽ നേരത്തെ എട്ട് വയസുകാരി ആദിലക്ഷ്മി മരിച്ചിരുന്നു. പത്തനംതിട്ട കരുമാൻതോട് ശ്രീനാരായണ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളാണ് ഓട്ടോയിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഓട്ടോയിൽ ആറ് കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. പരിക്കേറ്റ കുട്ടികളെയും ഓട്ടോ ഡ്രൈവറെയും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
