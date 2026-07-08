/Pathanamthitta Lift Accident: പത്തനംതിട്ടയിൽ വീടിനുള്ളിലെ ലിഫ്റ്റിൽ തല കുടുങ്ങി വയോധികന് ദാരുണാന്ത്യം

പത്തനംതിട്ട: കടമ്മനിട്ടയിൽ ലിഫ്റ്റിൽ തല കുടുങ്ങി വീട്ടുടമസ്ഥൻ മരിച്ചു. കടമ്മനിട്ട സ്വദേശി കല്ലേലിമുക്കിൽ മാത്തുക്കുട്ടി (75) ആണ് മരിച്ചത്. ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിയോടെയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. ശാരീരിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന മാത്തുക്കുട്ടിയുടെ തല ലിഫ്റ്റിനിടയിലേക്ക് വീണാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. സംഭവം നടക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്തുക്കുട്ടിയുടെ ഭാര്യ മാത്രമാണ് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്. അപകടം നടന്ന ഉടൻ തന്നെ ഫയർഫോഴ്സ് എത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും മാത്തുക്കുട്ടിയുടെ ജീവൻ നഷ്ടമായിരുന്നു. മൃതദേഹം മോര്ച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി.
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