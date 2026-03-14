Pathanapuram NSS Taluk Union: ഗണേഷിന്റേത് ഏകാധിപത്യ നടപടി! പ്രതിഷേധം, കൂട്ട രാജി; പത്തനാപുരം എൻഎസ്എസ് താലൂക്ക് യൂണിയൻ പിരിച്ചുവിട്ടു

ഗണേഷിന്റെ നടപടികളിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പത്തനാപുരം എൻഎസ്എസ് താലൂക്ക് യൂണിയനിൽ കൂട്ടരാജി സംഭവിച്ചത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 14, 2026, 06:55 AM IST
  • 19 അം​ഗ ഭരണസമിതിയാണ് താലൂക്ക് യൂണിയിനിലുള്ളത്.
  • അതിൽ 10 പേർ ഗണേഷിന്റെ ഏകാധിപത്യ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് രാജിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു.

തിരുവനന്തപുരം: മന്ത്രി കെ ബി ​ഗണേഷ്കുമാർ പ്രസിഡൻ്റായ പത്തനാപുരം എൻഎസ്എസ് താലൂക്ക് യൂണിയൻ പിരിച്ചു വിട്ടു. ​ഗണേഷിന്റെ ഏകാധിപത്യ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് യൂണിയനിലെ 10 അം​ഗങ്ങൾ രാജിവച്ചു. പിന്നാലെ രജിസ്ട്രാർ ഭരണസമിതി പിരിച്ചു വിടുകയായിരുന്നു.

നേരത്തെ തന്നെ ​ഗണേഷിന്റെ നടപടികളിൽ യൂണിയനുള്ളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു. 19 അം​ഗ ഭരണസമിതിയാണ് താലൂക്ക് യൂണിയിനിലുള്ളത്. അതിൽ 10 പേർ ഗണേഷിന്റെ ഏകാധിപത്യ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് രാജിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്നാണ് രജിസ്ട്രാർ ഭരണസമിതിയെ പിരിച്ചുവിട്ടത്. 

പത്മ കഫേ നിർമ്മാണത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ ​ഗണേഷിനെതിരെ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ ആരോപണവുമായി രം​ഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഗണേഷിന് ഏകാധിപത്യം എന്നായിരുന്നു അം​ഗങ്ങൾ വിമർശിച്ചത്. അതേസമയം താലൂക്ക് യൂണിയനിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്നായിരുന്നു ഗണേഷിൻ്റെ പ്രതികരണം. എൻ്റെ അച്ഛൻ ആർ ബാലകൃഷ്ണ പിള്ളയുടെ സമ്പാദ്യം കൊണ്ടാണ് താലൂക്ക് യൂണിയനുണ്ടാക്കിയതെന്നും ഗണേഷ് കുമാർ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

