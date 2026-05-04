Constituency Wise Result: ഇടത്തേക്ക് ചാഞ്ഞ പത്തനംതിട്ട വലത്തേക്ക് പോകുമോ? നെഞ്ചിടിപ്പില്‍ ആരോഗ്യമന്ത്രി

Constituency Wise Result: ആറന്മുള, കോന്നി, അടൂര്‍, തിരുവല്ല, റാന്നി എന്നിവ അടങ്ങുന്നതാണ് പത്തനംതിട്ട ലോക്സഭാ നിയോജകമണ്ഡലം  

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : May 4, 2026, 09:59 AM IST
  • ന്ത്രിസഭ രൂപീകരിക്കുന്നതില്‍ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമേറിയ ജില്ലകളിലൊന്നാണ് പത്തനംതിട്ട.
  • പണ്ടത്തെപോലെ യുഡിഎഫ് ആധിപത്യം കാണിക്കുന്ന ജില്ലയായി മാറാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയുമുണ്ട് എന്നാണ് ആദ്യ ഫലസൂചനകളിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്.
  • ആറന്മുള, കോന്നി, റാന്നി മണ്ഡലങ്ങളില്‍ യുഡിഎഫ് മുന്നേറുമ്പോള്‍ അടൂരില്‍ എല്‍ഡിഎഫും തിരുവല്ലയില്‍ ബിജെപിയുമാണ് ഇപ്പോള്‍ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്.

അഞ്ച് മണ്ഡലങ്ങളുള്ള പത്തനംതിട്ട ജില്ല. ആറന്മുള, കോന്നി, അടൂര്‍, തിരുവല്ല, റാന്നി എന്നിവ അടങ്ങുന്നതാണ് പത്തനംതിട്ട ലോക്സഭാ നിയോജകമണ്ഡലം. മന്ത്രിസഭ രൂപീകരിക്കുന്നതില്‍ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമേറിയ ജില്ലകളിലൊന്നാണ് പത്തനംതിട്ട. ഇടത്തേക്ക് ചാഞ്ഞ പത്തനംതിട്ട വലത്തേക്ക് പോകുമോ? എന്ന ചോദ്യമാണ് ഉയരുന്നത്. പണ്ടത്തെപോലെ യുഡിഎഫ് ആധിപത്യം കാണിക്കുന്ന ജില്ലയായി മാറാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയുമുണ്ട് എന്നാണ് ആദ്യ ഫലസൂചനകളിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്. 

ആറന്മുള, കോന്നി, റാന്നി മണ്ഡലങ്ങളില്‍ യുഡിഎഫ് മുന്നേറുമ്പോള്‍ അടൂരില്‍ എല്‍ഡിഎഫും തിരുവല്ലയില്‍ ബിജെപിയുമാണ് ഇപ്പോള്‍ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു തവണയും ഇടതുപക്ഷത്തിനൊപ്പം നിന്ന മണ്ഡലത്തിൽ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം വിജയം തേടി വീണാ ജോർജ് എത്തിയപ്പോൾ, മണ്ഡലം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ഇറക്കിയത് കെഎസ്യു മുൻ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹിയായ അബിൻ വർക്കി കോടിയാട്ടിനെയാണ്. എന്നാൽ ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും വെല്ലുവിളിച്ച് മുൻ മിസോറാം ഗവർണറും ബിജെപിയുടെ പ്രമുഖ മുഖവുമായ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ കൂടി എൻഡിഎ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി എത്തി.

കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ 19,003 വോട്ടിൻ്റെ വൻ ഭൂരിപക്ഷവും മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ആരോഗ്യ-വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും മുൻനിർത്തിയാണ് വീണാ ജോർജ് വോട്ട് തേടിയത്. മണ്ഡലത്തിലെ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരവും വികസന മുരടിപ്പും പ്രധാന ആയുധമാക്കിയ അബിൻ വർക്കി, യുവാക്കളുടെയും സാധാരണക്കാരുടെയും പിന്തുണയോടെ വിജയം ഉറപ്പാണെന്ന് ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. കുമ്മനം രാജശേഖരൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം ആറന്മുളയിലെ മത്സരം ഇരുമുന്നണികൾക്കും കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാക്കി മാറ്റി.

