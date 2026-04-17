Traffic Fines: ട്രാഫിക് നിയമലംഘനങ്ങളുടെ പിഴയടക്കാനുണ്ടോ? ഏപ്രിൽ 30ന് മുമ്പ് അടച്ചാൽ വൻ ലാഭം..!

തിരുവനന്തപുരം: ട്രാഫിക് നിയമലംഘനങ്ങളുടെ പിഴ ഇനി 50 ശതമാനമായി കുറയും. ഗതാഗത നിയമലംഘനത്തിന് കേരളത്തിൽ ചുമത്തിയ ചെലാനുകളുടെ ഫൈൻ 50 ശതമാനമായി കുറയ്ക്കുന്ന ആംനസ്റ്റി സ്കീം ഏപ്രിൽ 30 വരെയാണ്. 2024 ഡിസംബർ 31-നു മുൻപ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പും കേരള പോലീസും ചുമത്തിയ ചെലാനുകളാണ് ഇത്തരത്തിൽ തീർപ്പാക്കുക. https://services.mvd.kerala.gov.in വഴി അപേക്ഷ നൽകി വാഹന ഉടമകൾക്ക് ഫൈൻ അടയ്ക്കാനാകും.
ഗതാഗത നിയമലംഘനത്തിനുള്ള പതിനൊന്നു ലക്ഷം കേസുകളിലാണ് പിഴ പകുതിയായി കുറയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുങ്ങുന്നത്. സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കൽ പദ്ധതിയാണിത്. ട്രാഫിക് നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് യഥാസമയം പിഴ അടയ്ക്കാത്തതിനെത്തുടർന്ന് പോലീസും മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പും കോടതിക്ക് കൈമാറിയ കേസുകളിലാണ് ഇളവ് ലഭിക്കുക. അതേസമയം, കോടതി പിഴ നിശ്ചയിച്ച കേസുകളിൽ ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കില്ല.
പിഴ സ്വീകരിച്ച് കേസ് തീർപ്പാക്കാനുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അധികാരമാണ് (കോമ്പൗണ്ടിങ്) ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കൽ പദ്ധതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2024 ഡിസംബർ വരെയുള്ള കേസുകളിലാണ് ഈ ആനുകൂല്യം ഉറപ്പാക്കുന്നത്. ഏപ്രിൽ 30-നുള്ളിൽ പിഴക്കുടിശ്ശിക തീർക്കണം. ഗതാഗത നിയമം ലംഘിച്ചതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ ഭീമമായ പിഴത്തുക അടയ്ക്കാൻ പലരും മടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കൽ പദ്ധതി കൊണ്ടുവരാൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മിഷണർ ശുപാർശ ചെയ്തത്.
