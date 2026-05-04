Payyannur Constituency Election Result 2026: പയ്യന്നൂരിൽ ആദ്യമായി ചുവപ്പുകോട്ട തകർന്നു; വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണന് അട്ടിമറി വിജയം, സിപിഎമ്മിന് കനത്ത പ്രഹരം

മുൻ സിപിഎം ഏരിയ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ആണ് കോൺ​ഗ്രസ് പിന്തുണയോടെ പയ്യന്നൂരിൽ ജയിച്ചുകയറിയിരിക്കുന്നത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : May 4, 2026, 02:07 PM IST
  • 76,640 വോട്ടുകളാണ് വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ നേടിയത്.
  • സിപിഎമ്മിന്റെ ടിഐ മധുസൂദനൻ ഇവിടെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു.

സിപിഎം കോട്ടയിൽ വിള്ളൽ വീഴ്ത്തി വി കു‍ഞ്ഞികൃഷ്ണന് ജയം. പയ്യന്നൂരിൽ ഇതാദ്യമായി ചുവപ്പുകോട്ട തകർന്നിരിക്കുകയാണ്. 7487 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ജയിച്ചു കയറിയത്. കോൺ​ഗ്രസ് പിന്തുണയോടെയാണ് മുൻ സിപിഎം ഏരിയ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ നിയമസഭയിലേക്കെത്തുന്നത്. 

76,640 വോട്ടുകളാണ് വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ നേടിയത്. സിപിഎമ്മിന്റെ ടിഐ മധുസൂദനൻ ഇവിടെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു. 69,153 വോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നേടാൻ കഴിഞ്ഞത്. മിന്നും വിജയത്തോടെ കണ്ണൂരിലെ പാർട്ടി കോട്ടയിൽ ആദ്യത്തെ വിള്ളൽ വീഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ് കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ. 

2021ൽ സിപിഎമ്മിന്റെ ടി ഐ മധുസൂദനൻ 49,780 വോട്ടിന്‍റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനായിരുന്നു വിജയിച്ചത്. ഇതോടെ പയ്യന്നൂർ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ടിന്‍റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിച്ച സ്ഥാനാർഥിയായി ടിഐ മധുസൂദനൻ മാറുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 93,695 വോട്ടുകളാണ് അന്ന് ടിഐ മധുസൂദനൻ നേടിയത്. കോൺഗ്രസിലെ എം പ്രദീപ് കുമാർ 43,915 വോട്ടുകളും നേടിയിരുന്നു. ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥി അഡ്വ. കെ കെ ശ്രീധരൻ 11,308 വോട്ടുകളും നേടിയിരുന്നു.

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

