കണ്ണൂര്: 1967 മുതല് ഒരു തവണ പോലും സിപിഐഎം പരാജയം രുചിക്കാത്ത മണ്ഡലം ആയിരുന്നു പയ്യന്നൂര്. എന്നാല് പാര്ട്ടിയില് ഫണ്ട് ക്രമക്കേടുകളും രക്തസാക്ഷി ഫണ്ട് തട്ടിപ്പും നടന്നെന്ന് ആരോപിച്ച് രംഗത്തെത്തിയ വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണന് യുഡിഎഫ് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്ത്ഥിയായി മത്സരിച്ച് ജയിച്ച് ചരിത്രം തിരുത്തിക്കുറിച്ചു. ആ ഞെട്ടലില് നിന്ന് സിപിഐഎം ഇതുവരെ മുക്തമായിട്ടില്ല.
സിറ്റിങ് എംഎല്എ ടിഐ മധുസൂദനനെ 7,487 വോട്ടുകള്ക്കായിരുന്നു വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണന് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. 2021 ല് അമ്പതിനായിരത്തോളം വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലായിരുന്നു ടിഐ മധുസൂദനന് വിജയിച്ചത് എന്നും ഓര്ക്കണം. മധുസൂദനനെതിരെ ആയിരുന്നു വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണന് പാര്ട്ടി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗമായിരിക്കെ തന്നെ ഒരു സ്വകാര്യ ചാനലിലൂടെ ഗുരുതരമായ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്. കുഞ്ഞികൃഷ്ണനെ പിന്നീട് സിപിഐഎം പുറത്താക്കുകയും അദ്ദേഹം യുഡിഎഫ് പിന്തുണയോടെ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്ത്ഥിയായി വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു.
കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭ, തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങള് കൂടി പരിശോധിച്ചാല് മാത്രമേ പയ്യന്നൂരിലെ വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്റെ വിജയത്തിന്റെ ഫോര്മുല കൃത്യമായി പുറത്ത് വരികയുള്ളു. ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും എല്ഡിഎഫിന് മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷമായിരുന്നു ലഭിച്ചത്. ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് യുഡിഎഫിനേക്കാള് 13,257 വോട്ടുകളുടെ ലീഡ് ആയിരുന്നു എല്ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ത്ഥിയ്ക്ക് ലഭിച്ചത്.
ബിജെപി വോട്ടുകള്
കണ്ണൂര് ജില്ലയില് ഏറ്റവും പ്രശസ്തമാണ് സിപിഐഎം- ബിജെപി ബലാബലം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ബിജെപി വോട്ടുകളും പയ്യന്നൂര് മണ്ഡലത്തില് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് നിര്ണായകമായി കണക്കാക്കേണ്ടി വരും.
ലോക്സഭ, നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ മാത്രം 2009 മുതലുള്ള ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാല് ചില സംശയങ്ങള് സ്വാഭാവികമായും ഉയരും. 2009 ലെ ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് പയ്യന്നൂര് മണ്ഡലത്തില് നിന്ന് ബിജെപിയ്ക്ക് കിട്ടിയത് 8,104 വോട്ടുകളായിരുന്നു. 2026 ലെ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് ലഭിച്ചത് 8,432 വോട്ടുകള്. 17 വര്ഷങ്ങള്ക്കിപ്പുറവും ഇതേ അവസ്ഥയിലാണോ ബിജെപി പയ്യന്നൂരിലുള്ളത് എന്നത് വേറെ ചോദ്യമാണ്.
എന്നാല് 2024 ലെ ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് ബിജെപി സ്ഥാനാര്ത്ഥി 18,466 വോട്ടുകള് പയ്യന്നൂര് മണ്ഡലത്തില് നിന്ന് നേടിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് വര്ഷങ്ങള്ക്കിപ്പുറം നടന്ന നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് അത് 8,432 വോട്ടിലേക്ക് ചുരുങ്ങി. പതിനായിരത്തിലധികം വോട്ടുകളുടെ വ്യത്യാസം. നിയമസഭയിലേക്കും ലോക്സഭയിലേക്കുമുള്ള വോട്ടിങ് പാറ്റേണുകളില് വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇത്രയും വലിയ അന്തരം തള്ളിക്കളയാന് ആകുന്നതല്ല, ആ വോട്ടുകള് എവിടേയ്ക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാകും എന്നത് നിര്ണായകമായ ചോദ്യമാണ്.
ചോര്ന്ന വോട്ടുകള്
ബിജെപിയുടെ വോട്ടുകള്കൊണ്ടുമാത്രം കുഞ്ഞികൃഷ്ണന് ജയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് തീര്ത്തും അയഥാര്ത്ഥ്യമായിരിക്കും. 2021 ലെ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് കോണ്ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്ത്ഥിയ്ക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചത് 43,915 വോട്ടുകളാണ്. 2024 ലെ ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് യുഡ്എഫ് സ്ഥാനാര്ത്ഥിയ്ക്ക് ലഭിച്ചത് 58,184 വോട്ടുകളായിരുന്നു. 2026 ല് വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണന് ലഭിച്ചത് 76,640 വോട്ടുകളും.
യുഡിഎഫിന് ലഭിച്ച ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന വോട്ടുകളും, നേരത്തേ പറഞ്ഞ ബിജെപിയുടെ പതിനായിരം വോട്ടുകളും ചേര്ന്നാല് പോലും കുഞ്ഞികൃഷ്ണന് ഇത്രയും വോട്ടുകള് പിടിക്കാന് ആവില്ല എന്നത് നിശ്ചയം. അപ്പോള് എവിടെ നിന്നായിരിക്കും ബാക്കി വോട്ടുകള് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക?
ഇതിനുള്ള ഉത്തരം, സിപിഐഎം വോട്ടുകള് എന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും. അമ്പതിനായിരത്തില് പരം ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടായിരുന്ന, ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് പോലും പതിമൂവായിരത്തിലധികം വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷം നേടിയ, തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് വന് മേധാവിത്തം നേടിയ പാര്ട്ടിയുടെ വോട്ടുകള് 2026 ല് പാര്ട്ടിയ്ക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചതിന്റെ പേരില് പുറത്താക്കപ്പെട്ട ആള്ക്ക് പോള് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് യാഥാര്ത്ഥ്യം.
രക്തസാക്ഷി ഫണ്ട് വെട്ടിപ്പ് എന്ന വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്റെ ആരോപണം പ്രതിരോധിക്കുന്നതില് സിപിഐഎം ജില്ലാ നേതൃത്വം അമ്പേ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അതോടൊപ്പം യുഡിഎഫിന്റെ വോട്ടുകളും ബിജെപിയില് നിന്ന് ചോര്ന്ന വോട്ടുകളും കൂടി ആയപ്പോള് കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്റെ വിജയം കൂടുതല് എളുപ്പത്തിലാക്കി എന്ന് വിലയിരുത്താം.
