  • PC George: 'ഗാന്ധിജി ഒരു ചുക്കുംചെയ്തിട്ടില്ല'; രാഷ്ട്രപിതാവിനെ അവഹേളിച്ച് പിസി ജോർജ്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Feb 23, 2026, 03:35 PM IST
  • ഗാന്ധിജിയുടെ ഔദാര്യത്തിലല്ല ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതെന്നും പിസി ജോർജ് പറ‍ഞ്ഞു.
  • ഒരു യുട്യൂബ് ചാനലിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് പിസി ജോർജിന്റെ പരാമർശം.
  • മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദൈവം തമ്പുരാനാണോയെന്നും പിസി ചോദിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: രാഷ്ട്രപിതാവായ ഗാന്ധിജിയെ അവഹേളിച്ച് ബിജെപി നേതാവ് പിസി ജോർജ്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി ഗാന്ധിജി ഒരു ചുക്കും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നാണ് പിസി ജോര്‍ജ് പറഞ്ഞത്. ഗാന്ധിജിയുടെ ഔദാര്യത്തിലല്ല ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതെന്നും പിസി ജോർജ് പറ‍ഞ്ഞു. ഒരു യുട്യൂബ് ചാനലിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് പിസി ജോർജിന്റെ പരാമർശം. 

മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദൈവം തമ്പുരാനാണോയെന്നും പിസി ചോദിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരിച്ചിട്ട് ഒന്നും കിട്ടാനില്ലാഞ്ഞിട്ട് ഇട്ടേച്ച് പോയതാണെന്നും അതിനെ ഉടനെ ഗാന്ധി സമരം ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് മണ്ടത്തരം പറയാതെയെന്നും ഗാന്ധിജി ഒരു ചുക്കും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും പിസി പറഞ്ഞു. ആഫ്രിക്കയിൽ ചെന്ന് ചവിട്ട് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും  ഇവിടന്ന് ആരും ചവിട്ടിയിട്ടില്ലെന്നും പറഞ്ഞ പിസി ജോര്‍ജ്ജ് ഇവിടെ രണ്ട് പെങ്കൊച്ചുങ്ങളുടെ തോളേൽ കൈയിട്ട് നടന്നുപോയതല്ലാതെ ഒരു ഉപദ്രവും നമ്മളാരും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും പറഞ്ഞു. 

ഉപ്പുസത്യാഗ്രഹം നടത്തിയെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് വലിയ സമരമാണോയെന്നും പി സി ജോര്‍ജ് ചോദിച്ചു. അതേസമയം, അധിക്ഷേപ പരാമര്‍ശത്തില്‍ പിസി ജോര്‍ജിനെതിരെ യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് ദേശീയ വക്താവ് വസന്ത് തെങ്ങുംപള്ളി സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്ക് പരാതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഗാന്ധിജിയെ പിസി ജോര്‍ജ് അവഹേളിച്ചെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു വസന്ത് പരാതി സമര്‍പ്പിച്ചത്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

PC GeorgeMahatma GandhiGandhijiYouth congress

