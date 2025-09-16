English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Peechi Police Station Assault: പീച്ചി പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ മർദ്ദനം; എസ് എച്ച് ഒ പിഎം രതീഷിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു

രതീഷിന്റെ വിശദീകരണം തൃപ്തികരമല്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ദക്ഷിണമേഖല ഐജി രതീഷിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 16, 2025, 10:34 PM IST
  • അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്ന് രണ്ടര വർഷത്തിന് കഴിഞ്ഞാണ് ഇപ്പോൾ നടപടിയുണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
  • മർദ്ദന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് ദക്ഷിണമേഖല ഐജി നടപടിയെടുത്തത്.

Peechi Police Station Assault: പീച്ചി പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ മർദ്ദനം; എസ് എച്ച് ഒ പിഎം രതീഷിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു

തിരുവനന്തപുരം: പീച്ചി സ്റ്റേഷനിൽ ഹോട്ടൽ ഉടമയുടെ മകനയെും ജീവനക്കാരനെയും മർദ്ദിച്ച സംഭവത്തിൽ എസ്എച്ച്ഒ പിഎം രതീഷിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്ന് രണ്ടര വർഷത്തിന് കഴിഞ്ഞാണ് ഇപ്പോൾ നടപടിയുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. മർദ്ദന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് ദക്ഷിണമേഖല ഐജി നടപടിയെടുത്തത്. രതീഷിന്റെ വിശദീകരണം തൃപ്തികരമല്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു നടപടി. രതീഷിനെതിരെ വകുപ്പുതല അന്വേഷണവും ഉണ്ടാകും. 

അതേസമയം സസ്പെൻഷനല്ല, പിരിച്ചുവിടുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പരാതിക്കാരനായ ഔസേപ്പും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഹോട്ടലിൽ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലുണ്ടായ തർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലാണ് ഉടമയായ ഔസേപ്പിന്‍റെ മകനെയും ഹോട്ടൽ മാനേജരെയും രതീഷ് മർദ്ദിച്ചത്. 2023 മെയ് 25നായിരുന്നു സംഭവം.

Also Read: Crime News: വയനാട്ടിൽ ഭർത്താവിനെ തലയ്ക്ക് അടിച്ചുകൊന്ന കേസിൽ ഭാര്യ റിമാൻഡിൽ

ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവരും മുൻപ് തന്നെ തൃശൂർ അഡീഷണൽ കമ്മീഷണർ തെളിവുകള്‍ പരിശോധിച്ച് രതീഷിനെതിരെ നടപടിക്ക് ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ട് ഉത്തര മേഖല ഐജിയുടെ കൈയിലുള്ളപ്പോഴാണ് രതീഷിന് സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകി കൊച്ചി കടവന്ത്ര എസ്എച്ച്ഒയായി നിയമിച്ചത്. ഇതേതുടർന്ന് റിപ്പോർട്ടും സിസിടിവി ദൃശ്യവും പുറത്ത് വരാതിരിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് ഔസേപ്പിന്റെ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിടാൻ തയാറായത്. 

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Peechi Police StationPM Ratheeshപീച്ചി പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ മർദ്ദനംപിഎം രതീഷ്

