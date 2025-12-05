തിരുവനന്തപുരം: സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രതിമാസം ആയിരം രൂപ പെൻഷൻ നൽകുന്ന സ്ത്രീ സുരക്ഷാ പദ്ധതി തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം മാത്രമേ നടപ്പാക്കുകയുള്ളൂവെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. ഈ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലയിടത്തും വിതരണം ചെയ്ത അപേക്ഷാ ഫോമുകൾ വ്യാജമാണെന്നും സർക്കാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് വിശദീകരണം നൽകി. പെരുമാറ്റച്ചട്ട ലംഘനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കമ്മീഷന് പരാതികൾ ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് സർക്കാർ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
പദ്ധതി ആർക്കൊക്കെ?
നിലവിൽ ഏതെങ്കിലും സാമൂഹ്യക്ഷേമ പെൻഷൻ ലഭിക്കാത്ത, 35-നും 60-നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾക്കാണ് ഈ സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുക. സാമൂഹ്യക്ഷേമ പദ്ധതികളിൽ നിലവിൽ സഹായം ലഭിക്കാത്ത ട്രാൻസ് വുമൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളിലെ സ്ത്രീകളാണ് ഇതിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾ.
മാനദണ്ഡം: എ.എ.വൈ (മഞ്ഞ കാർഡ്), പി.എച്ച്.എച്ച് (മുൻഗണനാ വിഭാഗം-പിങ്ക് കാർഡ്) വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരായിരിക്കണം.
സഹായം: പ്രതിമാസം 1000 രൂപ വീതം.
ആകെ ഗുണഭോക്താക്കൾ: 31.34 ലക്ഷം സ്ത്രീകൾ.
വാർഷിക ചെലവ്: 3,800 കോടി രൂപ.
ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം: സംസ്ഥാനത്തെ നിലവിലെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം ഈ മാസം 15 മുതൽ ആരംഭിക്കും. ക്രിസ്മസ്, പുതുവത്സര ആഘോഷങ്ങൾ മുന്നിൽക്കണ്ടാണ് തുക വിതരണം ചെയ്യുന്നത്.
പെൻഷൻ തുക: വർധിപ്പിച്ച തുകയായ 2000 രൂപ വീതം.
ആകെ ഗുണഭോക്താക്കൾ: 62 ലക്ഷം പേർ.
അനുവദിച്ച തുക: 1045 കോടി രൂപ.
വിതരണ രീതി: 26.62 ലക്ഷം പേർക്ക് തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ എത്തും. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് സഹകരണ ബാങ്കുകൾ വഴി വീടുകളിൽ എത്തിച്ച് നൽകും. ഇതു കൂടാതെ, 8.46 ലക്ഷം ഗുണഭോക്താക്കൾക്കുള്ള കേന്ദ്ര വിഹിതവും സംസ്ഥാന സർക്കാർ മുൻകൂറായി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
