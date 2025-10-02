കണ്ണൂർ: കൂത്തുപറമ്പ് എംഎൽഎ കെപി മോഹനനെ കയ്യേറ്റം ചെയ്ത് നാട്ടുകാർ. പെരിങ്ങത്തൂർ കരിയാട് വച്ചാണ് എംഎൽഎക്ക് നേരെ കയ്യേറ്റം ഉണ്ടായത്. മാലിന്യ പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരിൽ നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധം നടത്തുകയായിരുന്നു.
പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് ഇടയിലൂടെ നടന്നുപോകാൻ നോക്കിയപ്പോഴാണ് എംഎൽഎക്ക് നേരെ കയ്യേറ്റമുണ്ടായത്. പെരിങ്ങത്തൂരിലെ അങ്കണവാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനായാണ് എംഎൽഎ എത്തിയത്. ഇതിന് സമീപത്ത് മാസങ്ങളായി ഡയാലിസിസ് കേന്ദ്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
ഇവിടെ നിന്നുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ പുറത്തേക്കൊഴുക്കുന്നുവെന്ന പ്രശ്നമുന്നയിച്ച് നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ്. സംഭവ സമയത്ത് എംഎൽഎ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു. പാർട്ടിക്കാരോ സഹായികളോ എംഎൽഎയ്ക്ക് ഒപ്പം ഇല്ലായിരുന്നു. പ്രതിഷേധക്കാർ എംഎൽഎയെ പിടിച്ചുതള്ളി.
ഷർട്ടിൽ പിടിച്ച് വലിക്കുകയും ചെയ്തു. വലിയ വാക്കേറ്റവും നടന്നു. പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് ഇടയിലൂടെ നടന്നുപോകാൻ ശ്രമിക്കവേയാണ് എംഎൽഎ കെപി മോഹനന് നേരെ കയ്യേറ്റമുണ്ടായത്. സംഭവത്തിൽ എംഎൽഎ ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.
