MLA KP Mohanan: മാലിന്യപ്രശ്നം പരിഹരിച്ചില്ല; എംഎൽഎയെ കയ്യേറ്റം ചെയ്ത് നാട്ടുകാ‍ർ

MLA KP Mohanan Assaulted By People: ഡയാലിസിസ് സെന്ററിലെ മാലിന്യങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കുന്നുവെന്ന പ്രശ്നം ഉന്നയിച്ച് നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധം നടത്തിവരികയായിരുന്നു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Oct 2, 2025, 03:39 PM IST
  • എംഎൽഎ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്
  • പ്രകോപിതരായ പ്രതിഷേധക്കാർ എംഎൽഎയെ പിടിച്ചു തള്ളുകയും ഷർട്ടിൽ പിടിച്ചുവലിക്കുകയും ചെയ്തു

MLA KP Mohanan: മാലിന്യപ്രശ്നം പരിഹരിച്ചില്ല; എംഎൽഎയെ കയ്യേറ്റം ചെയ്ത് നാട്ടുകാ‍ർ

കണ്ണൂർ: കൂത്തുപറമ്പ് എംഎൽഎ കെപി മോഹനനെ കയ്യേറ്റം ചെയ്ത് നാട്ടുകാർ. പെരിങ്ങത്തൂർ കരിയാട് വച്ചാണ് എംഎൽഎക്ക് നേരെ കയ്യേറ്റം ഉണ്ടായത്. മാലിന്യ പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരിൽ നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധം നടത്തുകയായിരുന്നു.

പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് ഇടയിലൂടെ നടന്നുപോകാൻ നോക്കിയപ്പോഴാണ് എംഎൽഎക്ക് നേരെ കയ്യേറ്റമുണ്ടായത്. പെരിങ്ങത്തൂരിലെ അങ്കണവാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനായാണ് എംഎൽഎ എത്തിയത്. ഇതിന് സമീപത്ത് മാസങ്ങളായി ഡയാലിസിസ് കേന്ദ്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

ഇവിടെ നിന്നുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ പുറത്തേക്കൊഴുക്കുന്നുവെന്ന പ്രശ്നമുന്നയിച്ച് നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ്. സംഭവ സമയത്ത് എംഎൽഎ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു. പാർട്ടിക്കാരോ സഹായികളോ എംഎൽഎയ്ക്ക് ഒപ്പം ഇല്ലായിരുന്നു. പ്രതിഷേധക്കാർ എംഎൽഎയെ പിടിച്ചുതള്ളി.

ഷർട്ടിൽ പിടിച്ച് വലിക്കുകയും ചെയ്തു. വലിയ വാക്കേറ്റവും നടന്നു. പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് ഇടയിലൂടെ നടന്നുപോകാൻ ശ്രമിക്കവേയാണ് എംഎൽഎ കെപി മോഹനന് നേരെ കയ്യേറ്റമുണ്ടായത്. സംഭവത്തിൽ എംഎൽഎ ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

MLA KP MohananKoothuparambaകൂത്തുപറമ്പ്കണ്ണൂർഎംഎൽഎ

