Perambra Election Result 2026: നിയമസഭയിൽ ഇനി ലീഗിന്റെ വനിതാ ശബ്ദവും; ചരിത്ര വിജയവുമായി അഡ്വ. ഫാത്തിമ തഹിലിയ

ലീ​ഗ് വനിതകൾക്ക് അവസരം നൽകുന്നില്ല എന്ന വിമർശനങ്ങൾക്കിടെ ചരിത്ര വിജയമാണ് ഫാത്തിമ നേടിയിരിക്കുന്നത്. 

Written by - Karthika V | Last Updated : May 4, 2026, 07:32 PM IST
  • എൽഡിഎഫിന്റെ ശക്തികേന്ദ്രമായ പേരാമ്പ്രയിലാണ് ഫാത്തിമ മിന്നും വിജയം നേടിയത്.
  • എൽഡിഎഫിന്റെ മുതിർന്ന നേതാവ് ടി. പി. രാമകൃഷ്ണനെ ഏഴായിരത്തിൽപ്പരം വോട്ടുകൾക്കാണ് ഫാത്തിമ തഹിലിയ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്.

കോഴിക്കോട്: മുസ്ലിം ലീഗിന് ആദ്യ വനിതാ എംഎൽഎ ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. പേരാമ്പ്ര മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും വിജയിച്ച് അഡ്വ. ഫാത്തിമ തഹിലിയ ആണ് ഈ ചരിത്രനേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്. എൽഡിഎഫിന്റെ ശക്തികേന്ദ്രമായ പേരാമ്പ്രയിലാണ് ഫാത്തിമ മിന്നും വിജയം നേടിയത്. എൽഡിഎഫിന്റെ മുതിർന്ന നേതാവ് ടി. പി. രാമകൃഷ്ണനെ ഏഴായിരത്തിൽപ്പരം വോട്ടുകൾക്കാണ് ഫാത്തിമ തഹിലിയ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. 

ലീ​ഗ് വനിതകൾക്ക് അവസരം നൽകുന്നില്ല എന്ന വിമർശനങ്ങൾക്കിടെയാണ് നിയമസഭയിലേക്ക് യുഡിഎഫിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ലീഗിന്റെ ആദ്യത്തെ വനിതാ പ്രതിനിധിയെത്തുന്നത്. മണ്ഡലം രൂപവൽക്കരിച്ച ശേഷം രണ്ടുതവണ മാത്രമാണ് പേരാമ്പ്രയിൽ ഇടതിന് തോൽവി സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. 1980 മുതൽ തുടർച്ചയായി സിപിഎം ആണ് ഈ മണ്ഡലത്തിൽ ജയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ അടുത്തിടെ നടന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് എൽഡിഎഫ് മണ്ഡലത്തിൽ നേരിട്ടത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തോൽവിയും.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ഫാത്തിമ തഹലിയക്കെതിരെ 'ഖൗമിലെ കുട്ടി' അനൗൺസ്‌മെന്റ് വിവാദം വന്നിരുന്നു. ഇത് വലിയ ചർച്ചയാകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ ഏറെ നിർണായകമായ മണ്ഡലങ്ങളാണ് നാദാപുരം, കുറ്റ്യാടി, വടകര പേരാമ്പ്ര മണ്ഡലങ്ങൾ. ഇവിടങ്ങളിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് യുഡിഎഫിനുണ്ടായിരുന്നത്. 

