/Periya Twin Murder Case: തൽക്കാലം പുറത്തിറങ്ങില്ല! പെരിയ ഇരട്ടക്കൊലക്കേസിലെ നാല് പ്രതികളുടെ പരോൾ തടഞ്ഞു

Periya Twin Murder: നാല് പ്രതികളുടെ പരോൾ ആണ് താൽക്കാലികമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച ശേഷം തുടർനടപടികൾ,
തിരുവനന്തപുരം: പെരിയ ഇരട്ടക്കൊല കേസിലെ നാല് പ്രതികളുടെ പരോൾ താൽക്കാലികമായി തടഞ്ഞു. ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുന്നത് വരെയാണ് നാല് പേരുടെയും പരോൾ തടഞ്ഞത്. കേസിലെ പ്രതികൾക്ക് കൂട്ട പരോൾ നൽകിയത് വലിയ വിവാദമായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് 4 പേരുടെ പരോൾ താൽക്കാലികമായി തടഞ്ഞത്.
ആറ് പേർ നേരത്തെ പരോളിനിറങ്ങിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് വിവാദം ഉടലെടുത്തത്. ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രതികൾക്കെല്ലാം ഒരുമിച്ച് പരോൾ അനുവദിച്ചതെന്നായിരുന്നു പരാതി. പിന്നാലെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല അടിയന്തര റിപ്പോര്ട്ട് തേടുകയായിരുന്നു.
കൂട്ടത്തോടെ പരോൾ അനുവദിച്ച നടപടി പരിശോധിച്ച് അടിയന്തരമായി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് അഡീഷണല് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ബിശ്വനാഥ് സിന്ഹയ്ക്ക് മന്ത്രി നിർദ്ദേശം നൽകിയത്. എല്ഡിഎഫ് സര്ക്കാര് അധികാരമൊഴിയുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പായിരുന്നു ജയില് വകുപ്പ് കൂട്ടപരോളിന് അനുമതി നൽകിയത്.
പെരിയ കല്യോട്ടെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരായ കൃപേഷ്, ശരത് ലാൽ എന്നിനവരെ വെട്ടിക്കൊന്ന കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി ഉള്പ്പെടെ അഞ്ച് പേരാണ് നിലവിൽ പരോളിൽസ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഒന്നാംപ്രതി പീതാംബരൻ, നാലാം പ്രതി അനിൽ, അഞ്ചാം പ്രതി ഗിജിൻ, ഏഴാം പ്രതി അശ്വിൻ, പതിനഞ്ചാം പ്രതി സുരേന്ദ്രൻ എന്നിവർക്കാണ് പരോൾ ലഭിച്ചത്. 20 ദിവസത്തേക്കാണ് ഇവർക്ക് പരോൾ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.
