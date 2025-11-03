English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Amoebic Meningoencephalitics: കൊച്ചിയിൽ അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ച വ്യക്തി ആശുപത്രി വിട്ടു

Amoebic Meningoencephalitics: കൊച്ചിയിൽ അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ച വ്യക്തി ആശുപത്രി വിട്ടു

Amoebic Meningoencephalitics: കൊച്ചിയിൽ താമസിക്കുന്ന ലക്ഷദ്വീപ് സ്വദേശിക്കായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Nov 3, 2025, 01:33 PM IST
  • ഇടപ്പള്ളിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ലക്ഷദ്വീപ് സ്വദേശിക്കായിരുന്നു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
  • തുടർന്ന് കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സക്കായി പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

Trending Photos

Horoscope Today November 2: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം
12
Astrology news
Horoscope Today November 2: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം
Kerala Lottery Result 03 November 2025: ഭാ​ഗ്യതാരയിലൂടെ ഒരു കോടി ആർക്ക്? ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala Lottery Result 03 November 2025: ഭാ​ഗ്യതാരയിലൂടെ ഒരു കോടി ആർക്ക്? ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Kerala Lottery Result Today 02 November 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ആ ഭാ​ഗ്യശാലി ആര്? സമൃദ്ധി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala Lottery Result Today 02 November 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ആ ഭാ​ഗ്യശാലി ആര്? സമൃദ്ധി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Most Successful Zodiacs: പരാജയം എന്ന വാക്ക് ഇവരുടെ നിഘണ്ടുവിലില്ല; ജീവിതത്തിൽ എന്നും വിജയം മാത്രം, ഏതാണ് ആ രാശികൾ?
6
Astrology
Most Successful Zodiacs: പരാജയം എന്ന വാക്ക് ഇവരുടെ നിഘണ്ടുവിലില്ല; ജീവിതത്തിൽ എന്നും വിജയം മാത്രം, ഏതാണ് ആ രാശികൾ?
Amoebic Meningoencephalitics: കൊച്ചിയിൽ അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ച വ്യക്തി ആശുപത്രി വിട്ടു

കൊച്ചി: അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ച വ്യക്തിയുടെ ആരോ​ഗ്യ നില തൃപ്തികരമായതോടെ ഇയാൾ ആശുപത്രി വിട്ടു. കൊച്ചിയിൽ താമസിക്കുന്ന ലക്ഷദ്വീപ് സ്വദേശിക്കായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇടപ്പള്ളിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ലക്ഷദ്വീപ് സ്വദേശിക്കായിരുന്നു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. തുടർന്ന് കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സക്കായി പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

Add Zee News as a Preferred Source

അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരത്തിന്റെ രണ്ടാം വകഭേദമാണ് ഇയാൾക്ക് സ്ഥിരീകരിച്ചതെന്നും ഇയാൾ നിലവിൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടറുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഒക്ടോബറിൽ 12 പേരാണ് അമീബിക്ക് മസ്തിഷ്കജ്വരം മൂലം മരിച്ചത്. 65 പേർക്ക് രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെയുള്ളതിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന രോഗ കണക്കാണ് ഒക്ടോബറിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Amoebic MeningoencephaliticsAmoebic Meningoencephalitics Confirmed

Trending News