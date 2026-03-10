Jisha Murder Case: പെരുമ്പാവൂരിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട നിയമവിദ്യാർഥി ജിഷയുടെ അമ്മ രാജേശ്വരി അന്തരിച്ചു

എറണാകുളം: പെരുമ്പാവൂരിൽ ക്രൂരമായി കൊല്ലപ്പെട്ട നിയമവിദ്യാർഥിനി ജിഷയുടെ മാതാവ് രാജേശ്വരി അന്തരിച്ചു. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെത്തുടർന്ന് കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയവേ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് രാജേശ്വരി അന്തരിച്ചത്.
നിലവിൽ മൃതദേഹം പെരുമ്പാവൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ബുധനാഴ്ച പെരുമ്പാവൂരിൽ നടക്കും. കേരളത്തെ നടുക്കിയ ജിഷ വധക്കേസിലെ പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് രാജേശ്വരി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത്.
2016 ഏപ്രിലിലായിരുന്നു പെരുമ്പാവൂരിലെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ വെച്ച് ജിഷ ക്രൂരമായ ആക്രമണത്തിനിരയായി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തിന് രണ്ട് മാസത്തിന് ശേഷം പ്രതിയായ അസം സ്വദേശി അമീറുൾ ഇസ്ലാമിനെ പോലീസ് പിടികൂടി.
2017 ഡിസംബറിൽ എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി പ്രതിക്ക് വധശിക്ഷ വിധിച്ചുവെങ്കിലും പിന്നീട് സുപ്രീം കോടതി ഈ വിധി സ്റ്റേ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. മകളുടെ വിയോഗത്തിന് ശേഷം ഏറെക്കാലമായി രാജേശ്വരി ശാരീരികമായ അവശതകൾ നേരിട്ടിരുന്നു.
