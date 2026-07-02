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Pinarayi Vijayan: വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ കരാറിൽ നിയമലംഘനം; അദാനി-എംഎസ്‌സി ഇടപാടിൽ സർക്കാർ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് പിണറായി വിജയൻ

അദാനി ഗ്രൂപ്പിന് ലാഭമുണ്ടാക്കാനുള്ള ഇടപാടാണ് ഓഹരി കൈ മാറ്റത്തിലൂടെ ഇപ്പോൾ നടന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പിണറായി വിജയൻ ആരോപിച്ചു.

Written ByKarthika V
Published: Jul 02, 2026, 02:01 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 02:01 PM IST
Pinarayi Vijayan: വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ കരാറിൽ നിയമലംഘനം; അദാനി-എംഎസ്‌സി ഇടപാടിൽ സർക്കാർ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് പിണറായി വിജയൻ
Image Credit: Pinarayi Vijayan | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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