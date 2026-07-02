തിരുവനന്തപുരം: വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തെ എം.എസ്.സി - അദാനി ഗ്രൂപ്പ് കരാർ നിയമലംഘനമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ. ഇത് സംശയങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 25 ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ഓഹരി കൈമാറ്റം നടത്തണമെങ്കിൽ സർക്കാരിന്റെ മുൻകൂർ അനുമതി വേണമെന്നാണ് ചട്ടം. എന്നാൽ ഇത് ലംഘിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദാനി ഗ്രൂപ്പ് കരാറിലേർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ജൂൺ 29ന് കരാർ ഒപ്പിട്ടിരുന്നു. നിയമലംഘനത്തിൽ സർക്കാറിന്റെ നിലപാടും ഏത് തരത്തിലുള്ള നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കണമെന്നും പിണറായി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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